Вартість оренди квартири у великих містах України з 6 тис. грн може зрости до 6,9 тис. грн.
Дивися повний текст Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 20:53
Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла.
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:53
"Украинцы, проживающие в крупных городах, ежемесячно отдают за квартиру 80% от зарплаты. В Одессе аренда 2-комнатной квартиры стоит 10 тыс. грн. Во Львове молодая семья снимает 2-комнатную квартиру без евроремонта и с голыми стенами по 4950 грн в месяц. В то же время в Венгрии, Словакии или Польше аренда будет стоить менее половины месячной зарплаты."
Это аренда высокая или зарплата маленькая?
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:57
В данном случае - ни то, ни другое. Просто чушь - отдавать 80% ЗП на аренду.
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