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Експерт пояснив, як зміниться
вартість оренди житла

Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:53

Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

Пропонуємо до обговорення:
Вартість оренди квартири у великих містах України з 6 тис. грн може зрости до 6,9 тис. грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:53

"Украинцы, проживающие в крупных городах, ежемесячно отдают за квартиру 80% от зарплаты. В Одессе аренда 2-комнатной квартиры стоит 10 тыс. грн. Во Львове молодая семья снимает 2-комнатную квартиру без евроремонта и с голыми стенами по 4950 грн в месяц. В то же время в Венгрии, Словакии или Польше аренда будет стоить менее половины месячной зарплаты."

Это аренда высокая или зарплата маленькая?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:57

  rjkz написав:"Украинцы, проживающие в крупных городах, ежемесячно отдают за квартиру 80% от зарплаты. В Одессе аренда 2-комнатной квартиры стоит 10 тыс. грн. Во Львове молодая семья снимает 2-комнатную квартиру без евроремонта и с голыми стенами по 4950 грн в месяц. В то же время в Венгрии, Словакии или Польше аренда будет стоить менее половины месячной зарплаты."

Это аренда высокая или зарплата маленькая?

В данном случае - ни то, ни другое. Просто чушь - отдавать 80% ЗП на аренду.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 01:22

Faceless , чушь - отдавать 30-50% за еду, чушь - отдавать 30% за коммуналку, чушь - работать за еду и аренду. Все чушь. Что не чушь? В чем смысл жизни? Почему самолеты летают, а крыльями не машут? :roll:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 07:08

  Faceless написав: В данном случае - ни то, ни другое. Просто чушь - отдавать 80% ЗП на аренду.

В чем чушь? В нереальных хотелках за аренду полуразваленных халуп эпохи застоя, или в мизерных реальных зарплатах выдаваемых на руки? Простая семья людей переехавшая из пригорода в город вынуждена работать целиком и полностью на аренду квартиры, и то не факт что хватит. Многие не справляются, и возвращаются обратно в сёла. А не так всё просто, как на картинках в телевизоре. Людям с улицы дают не более 2900 на руки чистыми, это я про мигрантов с пригородов, без опыта работы, знакомых и рекомендаций. Можно конечно кинуться в крайности, и к примеру на стройку с семи утра до десяти вечера ежедневно без выходных устроиться (именно так будет на самом деле, а не как в сладких газетных объявлениях). Но долго ли протянуть по здоровью удастся?
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 07:21

Как изменится стоимость аренды жилья? Будут сдавать за то, что дают!
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 07:29

  Правдоруб написав:Как изменится стоимость аренды жилья? Будут сдавать за то, что дают!

Нет не будут. Скорее будут держать квартиры пустыми, копить долги и морозиться от коллекторов- вот это сущность большинства непомерно жадных арендодателей : )
ASDF
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 07:35

  ASDF написав: Нет не будут. Скорее будут держать квартиры пустыми, копить долги и морозиться от коллекторов- вот это сущность большинства непомерно жадных арендодателей : )

Так потом подарят за долги. Но то такое... об этом никто думать не хочет. А думать не хотят не из прихоти, а потому что мозгов нет. И верят в светлое шаровое будущее, где всё прощают и забывают обо всём... ну де***, что ещё сказать)))
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