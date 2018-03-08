Вартість оренди квартири у великих містах України з 6 тис. грн може зрости до 6,9 тис. грн.
Дивися повний текст Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:53
Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла.
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:53
"Украинцы, проживающие в крупных городах, ежемесячно отдают за квартиру 80% от зарплаты. В Одессе аренда 2-комнатной квартиры стоит 10 тыс. грн. Во Львове молодая семья снимает 2-комнатную квартиру без евроремонта и с голыми стенами по 4950 грн в месяц. В то же время в Венгрии, Словакии или Польше аренда будет стоить менее половины месячной зарплаты."
Это аренда высокая или зарплата маленькая?
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:57
В данном случае - ни то, ни другое. Просто чушь - отдавать 80% ЗП на аренду.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 25 бер, 2018 01:22
Faceless , чушь - отдавать 30-50% за еду, чушь - отдавать 30% за коммуналку, чушь - работать за еду и аренду. Все чушь. Что не чушь? В чем смысл жизни? Почему самолеты летают, а крыльями не машут?
Додано: Нед 25 бер, 2018 07:08
В чем чушь? В нереальных хотелках за аренду полуразваленных халуп эпохи застоя, или в мизерных реальных зарплатах выдаваемых на руки? Простая семья людей переехавшая из пригорода в город вынуждена работать целиком и полностью на аренду квартиры, и то не факт что хватит. Многие не справляются, и возвращаются обратно в сёла. А не так всё просто, как на картинках в телевизоре. Людям с улицы дают не более 2900 на руки чистыми, это я про мигрантов с пригородов, без опыта работы, знакомых и рекомендаций. Можно конечно кинуться в крайности, и к примеру на стройку с семи утра до десяти вечера ежедневно без выходных устроиться (именно так будет на самом деле, а не как в сладких газетных объявлениях). Но долго ли протянуть по здоровью удастся?
Додано: Нед 25 бер, 2018 07:29
Додано: Нед 25 бер, 2018 07:35
Так потом подарят за долги. Но то такое... об этом никто думать не хочет. А думать не хотят не из прихоти, а потому что мозгов нет. И верят в светлое шаровое будущее, где всё прощают и забывают обо всём... ну де***, что ещё сказать)))
Зараз переглядають цей форум: antikkristall і 38 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|