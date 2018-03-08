Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

Додано: Нед 25 бер, 2018 07:08

Faceless написав: В данном случае - ни то, ни другое. Просто чушь - отдавать 80% ЗП на аренду. В данном случае - ни то, ни другое. Просто чушь - отдавать 80% ЗП на аренду.

В чем чушь? В нереальных хотелках за аренду полуразваленных халуп эпохи застоя, или в мизерных реальных зарплатах выдаваемых на руки? Простая семья людей переехавшая из пригорода в город вынуждена работать целиком и полностью на аренду квартиры, и то не факт что хватит. Многие не справляются, и возвращаются обратно в сёла. А не так всё просто, как на картинках в телевизоре. Людям с улицы дают не более 2900 на руки чистыми, это я про мигрантов с пригородов, без опыта работы, знакомых и рекомендаций. Можно конечно кинуться в крайности, и к примеру на стройку с семи утра до десяти вечера ежедневно без выходных устроиться (именно так будет на самом деле, а не как в сладких газетных объявлениях). Но долго ли протянуть по здоровью удастся?