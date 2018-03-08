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Експерт пояснив, як зміниться
вартість оренди житла

Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:11

  New написав:
  Faceless написав: В данном случае - ни то, ни другое. Просто чушь - отдавать 80% ЗП на аренду.

В чем чушь? В нереальных хотелках за аренду полуразваленных халуп эпохи застоя, или в мизерных реальных зарплатах выдаваемых на руки? Простая семья людей переехавшая из пригорода в город вынуждена работать целиком и полностью на аренду квартиры, и то не факт что хватит. Многие не справляются, и возвращаются обратно в сёла. А не так всё просто, как на картинках в телевизоре. Людям с улицы дают не более 2900 на руки чистыми, это я про мигрантов с пригородов, без опыта работы, знакомых и рекомендаций. Можно конечно кинуться в крайности, и к примеру на стройку с семи утра до десяти вечера ежедневно без выходных устроиться (именно так будет на самом деле, а не как в сладких газетных объявлениях). Но долго ли протянуть по здоровью удастся?

Всепропало 80левела. Даже АТБ предлагает 7500грн и постоянно набирает людей. 2900 получать на руки- это надо еще постараться найти такую работу, даже не имея опыта и чего- либо. В чем претензия- кто- то обязан вам платить высокую зарплату без опыта и навыков и дешево сдавать жилье?! Всегда кто- то должен- это плохая жизненная позиция.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:19

  Forum написав:
  ASDF написав: Нет не будут. Скорее будут держать квартиры пустыми, копить долги и морозиться от коллекторов- вот это сущность большинства непомерно жадных арендодателей : )

Так потом подарят за долги. Но то такое... об этом никто думать не хочет. А думать не хотят не из прихоти, а потому что мозгов нет. И верят в светлое шаровое будущее, где всё прощают и забывают обо всём... ну де***, что ещё сказать)))

Люди, вы живете в иллюзиях. Знакомая матери сдает убитую хрущевку недалеко от метро(15 минут хотьбы), 54 или 58 квадратов, 3 комнаты, Киев. Помогал ей разместить обьявление- за 7800грн+ коммуналь в месяц с мебелью и обоями 70-80х годов -улетела за 5 дней. Позвонила, попросила убрать обьявление срочно- телефон разрывался от желающих. Чтобы при этом что- то пустовало где-то или сдавалось за коммуналку- да это просто смешно
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 06.02.09
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:24

  Faceless написав:
  rjkz написав:"Украинцы, проживающие в крупных городах, ежемесячно отдают за квартиру 80% от зарплаты. В Одессе аренда 2-комнатной квартиры стоит 10 тыс. грн. Во Львове молодая семья снимает 2-комнатную квартиру без евроремонта и с голыми стенами по 4950 грн в месяц. В то же время в Венгрии, Словакии или Польше аренда будет стоить менее половины месячной зарплаты."

Это аренда высокая или зарплата маленькая?

В данном случае - ни то, ни другое. Просто чушь - отдавать 80% ЗП на аренду.


Можно конечно руководствоваться принципом не платить много за аренду и сидеть дома без работы. Я отдавал вначале, когда начинал работать всю зарплату за аренду - это 100%. Постепенно начинаеш получать опыт и или ищеш новую работу и это становится не так накладно.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:38

  SMOKE написав:
  rjkz написав:Faceless , чушь - отдавать 30-50% за еду, чушь - отдавать 30% за коммуналку, чушь - работать за еду и аренду. Все чушь. Что не чушь? В чем смысл жизни? Почему самолеты летают, а крыльями не машут? :roll:

Как человек с техническим образование скажу- крыльями они машут в реальности. 80% за коммуналку- это чушь и бред эксперта. Никто и нигде не платит столько за коммуналку


хде написано 80%? :shock:
хотя.... :mrgreen:
rjkz
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