Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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Faceless написав: В данном случае - ни то, ни другое. Просто чушь - отдавать 80% ЗП на аренду.
В чем чушь? В нереальных хотелках за аренду полуразваленных халуп эпохи застоя, или в мизерных реальных зарплатах выдаваемых на руки? Простая семья людей переехавшая из пригорода в город вынуждена работать целиком и полностью на аренду квартиры, и то не факт что хватит. Многие не справляются, и возвращаются обратно в сёла. А не так всё просто, как на картинках в телевизоре. Людям с улицы дают не более 2900 на руки чистыми, это я про мигрантов с пригородов, без опыта работы, знакомых и рекомендаций. Можно конечно кинуться в крайности, и к примеру на стройку с семи утра до десяти вечера ежедневно без выходных устроиться (именно так будет на самом деле, а не как в сладких газетных объявлениях). Но долго ли протянуть по здоровью удастся?
Всепропало 80левела. Даже АТБ предлагает 7500грн и постоянно набирает людей. 2900 получать на руки- это надо еще постараться найти такую работу, даже не имея опыта и чего- либо. В чем претензия- кто- то обязан вам платить высокую зарплату без опыта и навыков и дешево сдавать жилье?! Всегда кто- то должен- это плохая жизненная позиция.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
ASDF написав: Нет не будут. Скорее будут держать квартиры пустыми, копить долги и морозиться от коллекторов- вот это сущность большинства непомерно жадных арендодателей : )
Так потом подарят за долги. Но то такое... об этом никто думать не хочет. А думать не хотят не из прихоти, а потому что мозгов нет. И верят в светлое шаровое будущее, где всё прощают и забывают обо всём... ну де***, что ещё сказать)))
Люди, вы живете в иллюзиях. Знакомая матери сдает убитую хрущевку недалеко от метро(15 минут хотьбы), 54 или 58 квадратов, 3 комнаты, Киев. Помогал ей разместить обьявление- за 7800грн+ коммуналь в месяц с мебелью и обоями 70-80х годов -улетела за 5 дней. Позвонила, попросила убрать обьявление срочно- телефон разрывался от желающих. Чтобы при этом что- то пустовало где-то или сдавалось за коммуналку- да это просто смешно
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
rjkz написав:"Украинцы, проживающие в крупных городах, ежемесячно отдают за квартиру 80% от зарплаты. В Одессе аренда 2-комнатной квартиры стоит 10 тыс. грн. Во Львове молодая семья снимает 2-комнатную квартиру без евроремонта и с голыми стенами по 4950 грн в месяц. В то же время в Венгрии, Словакии или Польше аренда будет стоить менее половины месячной зарплаты."
Это аренда высокая или зарплата маленькая?
В данном случае - ни то, ни другое. Просто чушь - отдавать 80% ЗП на аренду.
Можно конечно руководствоваться принципом не платить много за аренду и сидеть дома без работы. Я отдавал вначале, когда начинал работать всю зарплату за аренду - это 100%. Постепенно начинаеш получать опыт и или ищеш новую работу и это становится не так накладно.
rjkz написав:Faceless , чушь - отдавать 30-50% за еду, чушь - отдавать 30% за коммуналку, чушь - работать за еду и аренду. Все чушь. Что не чушь? В чем смысл жизни? Почему самолеты летают, а крыльями не машут?
Как человек с техническим образование скажу- крыльями они машут в реальности. 80% за коммуналку- это чушь и бред эксперта. Никто и нигде не платит столько за коммуналку
Правдоруб написав:Как изменится стоимость аренды жилья? Будут сдавать за то, что дают!
С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.
rjkz написав:Faceless , чушь - отдавать 30-50% за еду, чушь - отдавать 30% за коммуналку, чушь - работать за еду и аренду. Все чушь. Что не чушь? В чем смысл жизни? Почему самолеты летают, а крыльями не машут?
При чем тут смысл жизни. Какой смысл вообще арендовать, если отдавать 80% дохода только за аренду? По сути, такое соотношение получилось лишь по той причине, что реальные доходы намного выше, и их по объявлениям, в отличие от аренды, так просто не посчитать
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rjkz написав:Faceless , чушь - отдавать 30-50% за еду, чушь - отдавать 30% за коммуналку, чушь - работать за еду и аренду. Все чушь. Что не чушь? В чем смысл жизни? Почему самолеты летают, а крыльями не машут?
При чем тут смысл жизни. Какой смысл вообще арендовать, если отдавать 80% дохода только за аренду?
Так не надо отдавать 80% дохода. Есть две составляющие 80% - доход и аренда. То есть, чтобы не "отдавать 80% дохода" надо или зарабатывать больше или арендовать дешевле. То есть имеем дело с двумя рынками - труда и аренды. На рынке труда мизерные доходы - народ валит. Народ валит - падает спрос на аренду. Падает спрос на аренду - падает стоимость аренды. Следующая стадия. Свалила критичная масса с рынка труда - работодатель вынужден поднимать уровень оплаты труда, чтобы остановить отток работников и/или переманить работников у конкурентов. Выросла зарплата - человек легче соглашается на более высокую аренду, хотя количество арендаторов существенно не увеличивается - ставки аренды растут. И это при гигантском предложении, которое становится все больше и больше из-за резкого увеличения объемов вводимого жилья. Хотя у меня сейчас создалось впечатление, что многие арендаторы и арендодатели существуют в параллельных реальностях - некоторые долго не могут сдать вполне приличные квартиры за небольшие деньги, другие не могут найти за бОльшие деньги приличные квартиры из-за огромного количества шлака. Почему такое происходит во времена Интернета и соцсетей - ума не приложу.
rjkz написав:Faceless , чушь - отдавать 30-50% за еду, чушь - отдавать 30% за коммуналку, чушь - работать за еду и аренду. Все чушь. Что не чушь? В чем смысл жизни? Почему самолеты летают, а крыльями не машут?
При чем тут смысл жизни. Какой смысл вообще арендовать, если отдавать 80% дохода только за аренду?
Так не надо отдавать 80% дохода. Есть две составляющие 80% - доход и аренда. То есть, чтобы не "отдавать 80% дохода" надо или зарабатывать больше или арендовать дешевле. То есть имеем дело с двумя рынками - труда и аренды. На рынке труда мизерные доходы - народ валит. Народ валит - падает спрос на аренду. Падает спрос на аренду - падает стоимость аренды. Следующая стадия. Свалила критичная масса с рынка труда - работодатель вынужден поднимать уровень оплаты труда, чтобы остановить отток работников и/или переманить работников у конкурентов. Выросла зарплата - человек легче соглашается на более высокую аренду, хотя количество арендаторов существенно не увеличивается - ставки аренды растут. И это при гигантском предложении, которое становится все больше и больше из-за резкого увеличения объемов вводимого жилья. Хотя у меня сейчас создалось впечатление, что многие арендаторы и арендодатели существуют в параллельных реальностях - некоторые долго не могут сдать вполне приличные квартиры за небольшие деньги, другие не могут найти за бОльшие деньги приличные квартиры из-за огромного количества шлака. Почему такое происходит во времена Интернета и соцсетей - ума не приложу.
нету стандартизации предложения
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Правдоруб написав:Как изменится стоимость аренды жилья? Будут сдавать за то, что дают!
С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.
Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
rjkz написав:Faceless , чушь - отдавать 30-50% за еду, чушь - отдавать 30% за коммуналку, чушь - работать за еду и аренду. Все чушь. Что не чушь? В чем смысл жизни? Почему самолеты летают, а крыльями не машут?
Как человек с техническим образование скажу- крыльями они машут в реальности. 80% за коммуналку- это чушь и бред эксперта. Никто и нигде не платит столько за коммуналку
Вы случайно не знаете почему пенсионеры посидев какое то время на пенсии начали искать работу? 1. Моя тетка имея обычную пенсию после работы на химзаводе Радикал, имея трехкомнатную квартиру, сдает комнату и пошла работать уборщицей на заправку. Наверно просто так от нечего делать 2. Мама знакомого будучи на пенсии опять пошла на работу дворником, для того чтобы хоть как то... Получила воспаление легких. От ей тоже нефиг делать.