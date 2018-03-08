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Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:25
Оранжевый-хит сезона написав: Артём написав: Правдоруб написав:
Как изменится стоимость аренды жилья? Будут сдавать за то, что дают!
С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.
Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.
В следующем году ещё на 10 меньше и так каждый год.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:33
Оранжевый-хит сезона написав: Артём написав: Правдоруб написав:
Как изменится стоимость аренды жилья? Будут сдавать за то, что дают!
С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.
Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.
...и не только студентов
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:40
Ratatui написав: Оранжевый-хит сезона написав: Артём написав:
С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.
Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.
В следующем году ещё на 10 меньше и так каждый год.
Не верно, с 2019 года начнётся увеличение. 2001 год минимум рождаемости.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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