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Експерт пояснив, як зміниться
вартість оренди житла

Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:25

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Артём написав:
  Правдоруб написав:Как изменится стоимость аренды жилья? Будут сдавать за то, что дают!


С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.

Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.


В следующем году ещё на 10 меньше и так каждый год.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:33

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Артём написав:
  Правдоруб написав:Как изменится стоимость аренды жилья? Будут сдавать за то, что дают!


С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.

Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.


...и не только студентов
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:40

  Ratatui написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Артём написав:С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.

Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.


В следующем году ещё на 10 меньше и так каждый год.

Не верно, с 2019 года начнётся увеличение. 2001 год минимум рождаемости.
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Оранжевый-хит сезона
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