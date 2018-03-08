Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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Правдоруб написав:Как изменится стоимость аренды жилья? Будут сдавать за то, что дают!
С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.
Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.
В следующем году ещё на 10 меньше и так каждый год.
Правдоруб написав:Как изменится стоимость аренды жилья? Будут сдавать за то, что дают!
С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.
Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.
Артём написав:С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.
Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.
В следующем году ещё на 10 меньше и так каждый год.
Не верно, с 2019 года начнётся увеличение. 2001 год минимум рождаемости.
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rjkz написав:Faceless , чушь - отдавать 30-50% за еду, чушь - отдавать 30% за коммуналку, чушь - работать за еду и аренду. Все чушь. Что не чушь? В чем смысл жизни? Почему самолеты летают, а крыльями не машут?
Как человек с техническим образование скажу- крыльями они машут в реальности. 80% за коммуналку- это чушь и бред эксперта. Никто и нигде не платит столько за коммуналку
Вы случайно не знаете почему пенсионеры посидев какое то время на пенсии начали искать работу? 1. Моя тетка имея обычную пенсию после работы на химзаводе Радикал, имея трехкомнатную квартиру, сдает комнату и пошла работать уборщицей на заправку. Наверно просто так от нечего делать 2. Мама знакомого будучи на пенсии опять пошла на работу дворником, для того чтобы хоть как то... Получила воспаление легких. От ей тоже нефиг делать.
Не понял, почему ко мне этот вопрос. Пенсии у нас очень низкие и выжить на них, часто имея необходимость в лекарствах и не имея помощи родственников- архисложно. Но когда стонут вполне себе здоровые и молодые- меня возмущает. Если же мы хотим изменить ситуацию с пенсионерами- нужно как можно скорее переходить к накопительной системе с возможность накапливать в любом фонде мира и любой валюте и таки все должны платить налоги. 3го не дано
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления