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Експерт пояснив, як зміниться
вартість оренди житла

Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:25

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Артём написав:
  Правдоруб написав:Как изменится стоимость аренды жилья? Будут сдавать за то, что дают!


С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.

Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.


В следующем году ещё на 10 меньше и так каждый год.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:33

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Артём написав:
  Правдоруб написав:Как изменится стоимость аренды жилья? Будут сдавать за то, что дают!


С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.

Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.


...и не только студентов
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:40

  Ratatui написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Артём написав:С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.

Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.


В следующем году ещё на 10 меньше и так каждый год.

Не верно, с 2019 года начнётся увеличение. 2001 год минимум рождаемости.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:49

  p_a_l написав:
  SMOKE написав:
  rjkz написав:Faceless , чушь - отдавать 30-50% за еду, чушь - отдавать 30% за коммуналку, чушь - работать за еду и аренду. Все чушь. Что не чушь? В чем смысл жизни? Почему самолеты летают, а крыльями не машут? :roll:

Как человек с техническим образование скажу- крыльями они машут в реальности. 80% за коммуналку- это чушь и бред эксперта. Никто и нигде не платит столько за коммуналку

Вы случайно не знаете почему пенсионеры посидев какое то время на пенсии начали искать работу?
1. Моя тетка имея обычную пенсию после работы на химзаводе Радикал, имея трехкомнатную квартиру, сдает комнату и пошла работать уборщицей на заправку. Наверно просто так от нечего делать
2. Мама знакомого будучи на пенсии опять пошла на работу дворником, для того чтобы хоть как то... Получила воспаление легких. От ей тоже нефиг делать.

Не понял, почему ко мне этот вопрос. Пенсии у нас очень низкие и выжить на них, часто имея необходимость в лекарствах и не имея помощи родственников- архисложно. Но когда стонут вполне себе здоровые и молодые- меня возмущает. Если же мы хотим изменить ситуацию с пенсионерами- нужно как можно скорее переходить к накопительной системе с возможность накапливать в любом фонде мира и любой валюте и таки все должны платить налоги. 3го не дано
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:21

Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

  SMOKE написав:Всепропало 80левела. Даже АТБ предлагает 7500грн и постоянно набирает людей.

Ну как бы там 12 часовые смены, в пересчёте на обычный 8 часовой раб. день выходит 5000 грн. И интересно, почему постоянно набирают? Глянул сюда и прозрел: https://otrude.net/employers/19578
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:42

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Ratatui написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.


В следующем году ещё на 10 меньше и так каждый год.

Не верно, с 2019 года начнётся увеличение. 2001 год минимум рождаемости.


"Студни" теперь всё больше стремятся учиться в Польше или Чехии - всё-таки диплом европейского ВУЗа и вид на жительство.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:28

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Ratatui написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Студентов в этом году будет на 10% меньше чем в прошлом.


В следующем году ещё на 10 меньше и так каждый год.

Не верно, с 2019 года начнётся увеличение. 2001 год минимум рождаемости.


пока что, последние годы, каждый следующий год обновляет рекорд свала.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:59

Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

rjkz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Ratatui написав:
В следующем году ещё на 10 меньше и так каждый год.

Не верно, с 2019 года начнётся увеличение. 2001 год минимум рождаемости.


пока что, последние годы, каждый следующий год обновляет рекорд свала.
То вы по каким данным оцениваете?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:06

  warlamp написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Ratatui написав:
В следующем году ещё на 10 меньше и так каждый год.

Не верно, с 2019 года начнётся увеличение. 2001 год минимум рождаемости.


"Студни" теперь всё больше стремятся учиться в Польше или Чехии - всё-таки диплом европейского ВУЗа и вид на жительство.

и сколько таких, один из 10 000?
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Оранжевый-хит сезона
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