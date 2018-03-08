Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

И учитесь вы в обычной школе города Горишни Плавни....
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Додано: Нед 25 бер, 2018 18:50
И учитесь вы в обычной школе города Горишни Плавни....
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Додано: Нед 25 бер, 2018 18:50
SMOKE Рекомендую зайти в этот самый АТБ, только не в Киеве, и спросить там по поводу реальной зарплаты на руки, после вычеты всех налогов. И поменьше читайте рекламные проспекты на кассах, их специально пишут для тех кот читает и не спрашивает : )
Додано: Нед 25 бер, 2018 18:52
У нас в государстве есть какие-то данные? Есть хоть какие-то актуальные данные о численности населения? Так шо Вы от меня данные хотите?
Додано: Нед 25 бер, 2018 18:56
Можете поверить , то была и есть обыкновенная городская школа каких десятки в каждом областном центре. Живите жизнью страны, а не летайте в облаках.
Додано: Нед 25 бер, 2018 18:59
SMOKE Ну да, Украина- это Киев, больше никто нигде не живет. В Харькове тысячами простаивают квартиры во всех районах. Можно позвонить любому агенту по недвижимости и каждый день десятками хаты смотреть. И никакой коммуналки сверху нет, только электричество и интернет. Дальше будет только хуже, народ нескончаемым потоком из станы валит освобождая недвижимость.
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:03
Так оно и есть на самом деле. И сами арендодатели это реально понимают, вот только признавать этот факт не хотят- это не в их интересах. Плюс в эту тему лезут все кто вообще ни разу в жизни арендой не занимался, по принципу одна бабка сказала...
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:10
Чем брать моложе поколение, тем выше процент. На мой взгляд от примерно 10% 50-летних до 80-90% 20- летних.
У меня у знакомой (26 лет) треть выпуска вуза (Харьков) уже уехала, она сама тоже лыжи мылит.
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:11
хорош врать то... там 90% населения за пределы области не выезжали... а репетиторов польского языка может человек пять на весь обласной центр...
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:13
Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
У нас в государстве есть какие-то данные? Есть хоть какие-то актуальные данные о численности населения? Так шо Вы от меня данные хотите? [/quote]Ну то есть примерно с потолка?
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:21
rjkz Всё довольно просто, у людей обычно не хватает времени на просмотр всех вариантов, а самое хорошее показывают в конце. Первые просмотры- это самые убитые и долго не сдаваемые квартиры, которые порой годами пустые стоят. Их хотят побыстрее сплавить и избавиться от надоедливых хозяев, которым в своё время тоже наобещали, что улетит за пять минут (они всегда такое обещают всем). Я когда снимал, в первые три дня пересмотрел более двадцати жутких квартир, хотя предлагал нормальные деньги. Меня только пять раз приводили на первые этажи, хотя я сразу сказал, что даже смотреть такое не буду. Агенты делают тупые глаза, разводят руками типа не в курсе были и всё. А хозяину потом скажут- ну мы же водим людей как обещали! А то что не сдается, ну мы же не виноваты. Снял я только через неделю просмотров, и то чуть с работы не выгнали из-за этих бесконечных походов.
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