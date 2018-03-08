RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт пояснив, як зміниться
вартість оренди житла

Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:50

  Ratatui написав:Оранжевый-хит сезона

Вы явно отстали от жизни. У моего сына после выпуска в 30 человек 5 в Польше, 2 в Чехии, 1 в Австрии. В параллельном классе приблизительно так же только там Голландию со Словакией зацепили.

У моих знакомых через одного дети ходят к репетиторам польского языка.

И учитесь вы в обычной школе города Горишни Плавни....
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18230
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:50

SMOKE Рекомендую зайти в этот самый АТБ, только не в Киеве, и спросить там по поводу реальной зарплаты на руки, после вычеты всех налогов. И поменьше читайте рекламные проспекты на кассах, их специально пишут для тех кот читает и не спрашивает : )
New
 
Повідомлень: 173
З нами з: 20.07.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:52

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не верно, с 2019 года начнётся увеличение. 2001 год минимум рождаемости.


пока что, последние годы, каждый следующий год обновляет рекорд свала.
То вы по каким данным оцениваете?


У нас в государстве есть какие-то данные? Есть хоть какие-то актуальные данные о численности населения? Так шо Вы от меня данные хотите? :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7295
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3002 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:56

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Ratatui написав:Оранжевый-хит сезона

Вы явно отстали от жизни. У моего сына после выпуска в 30 человек 5 в Польше, 2 в Чехии, 1 в Австрии. В параллельном классе приблизительно так же только там Голландию со Словакией зацепили.

У моих знакомых через одного дети ходят к репетиторам польского языка.

И учитесь вы в обычной школе города Горишни Плавни....


Можете поверить , то была и есть обыкновенная городская школа каких десятки в каждом областном центре. Живите жизнью страны, а не летайте в облаках.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5311
З нами з: 30.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:59

SMOKE Ну да, Украина- это Киев, больше никто нигде не живет. В Харькове тысячами простаивают квартиры во всех районах. Можно позвонить любому агенту по недвижимости и каждый день десятками хаты смотреть. И никакой коммуналки сверху нет, только электричество и интернет. Дальше будет только хуже, народ нескончаемым потоком из станы валит освобождая недвижимость.
Forum
 
Повідомлень: 244
З нами з: 30.11.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:03

  Артём написав:
  Правдоруб написав:Как изменится стоимость аренды жилья? Будут сдавать за то, что дают!


С постоянно растущей коммуналкой, скоро только за нее и будут сдавать. Статья-очередной заказной бред. Летом аренда дешевеет, а не дорожает. Дорожает в августе-сентябре, когда студни возвращаются и возобновляется деловая активность после лета.

Так оно и есть на самом деле. И сами арендодатели это реально понимают, вот только признавать этот факт не хотят- это не в их интересах. Плюс в эту тему лезут все кто вообще ни разу в жизни арендой не занимался, по принципу одна бабка сказала...
Forum
 
Повідомлень: 244
З нами з: 30.11.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:10

  Ratatui написав:Оранжевый-хит сезона

Вы явно отстали от жизни. У моего сына после выпуска в 30 человек 5 в Польше, 2 в Чехии, 1 в Австрии. В параллельном классе приблизительно так же только там Голландию со Словакией зацепили.

У моих знакомых через одного дети ходят к репетиторам польского языка.


Чем брать моложе поколение, тем выше процент. На мой взгляд от примерно 10% 50-летних до 80-90% 20- летних.
У меня у знакомой (26 лет) треть выпуска вуза (Харьков) уже уехала, она сама тоже лыжи мылит.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7295
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3002 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:11

  Ratatui написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Ratatui написав:Оранжевый-хит сезона

Вы явно отстали от жизни. У моего сына после выпуска в 30 человек 5 в Польше, 2 в Чехии, 1 в Австрии. В параллельном классе приблизительно так же только там Голландию со Словакией зацепили.

У моих знакомых через одного дети ходят к репетиторам польского языка.

И учитесь вы в обычной школе города Горишни Плавни....


Можете поверить , то была и есть обыкновенная городская школа каких десятки в каждом областном центре. Живите жизнью страны, а не летайте в облаках.

хорош врать то... там 90% населения за пределы области не выезжали... а репетиторов польского языка может человек пять на весь обласной центр...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18230
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:13

Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:[quote="4331358:Оранжевый-хит сезона"]
Не верно, с 2019 года начнётся увеличение. 2001 год минимум рождаемости.


пока что, последние годы, каждый следующий год обновляет рекорд свала.
То вы по каким данным оцениваете?


У нас в государстве есть какие-то данные? Есть хоть какие-то актуальные данные о численности населения? Так шо Вы от меня данные хотите? :mrgreen:[/quote]Ну то есть примерно с потолка?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20013
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4448 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:21

rjkz Всё довольно просто, у людей обычно не хватает времени на просмотр всех вариантов, а самое хорошее показывают в конце. Первые просмотры- это самые убитые и долго не сдаваемые квартиры, которые порой годами пустые стоят. Их хотят побыстрее сплавить и избавиться от надоедливых хозяев, которым в своё время тоже наобещали, что улетит за пять минут (они всегда такое обещают всем). Я когда снимал, в первые три дня пересмотрел более двадцати жутких квартир, хотя предлагал нормальные деньги. Меня только пять раз приводили на первые этажи, хотя я сразу сказал, что даже смотреть такое не буду. Агенты делают тупые глаза, разводят руками типа не в курсе были и всё. А хозяину потом скажут- ну мы же водим людей как обещали! А то что не сдается, ну мы же не виноваты. Снял я только через неделю просмотров, и то чуть с работы не выгнали из-за этих бесконечных походов.
Forum
 
Повідомлень: 244
З нами з: 30.11.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui, warlamp і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги 1, 2, 3
R2 » Сер 21 бер, 2018 09:15
28 1470
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 15:03
SMOKE
Чому Росія не може пустити газ в обхід України: експерт...
R2 » Чет 22 бер, 2018 10:27
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 10:52
lapay
Оренда житла по-новому: експерти пояснили, що буде з цінами 1, 2, 3
R2 » Чет 08 бер, 2018 11:05
20 1495
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 бер, 2018 17:02
warlamp
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13046)
25.03.2018 20:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.