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Експерт пояснив, як зміниться
вартість оренди житла

Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:23

Оранжевый-хит сезона

Это у вас в Луганске или где дальше рашки не выезжали? :shock: Тяжело вам там.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:28

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:То вы по каким данным оцениваете?


У нас в государстве есть какие-то данные? Есть хоть какие-то актуальные данные о численности населения? Так шо Вы от меня данные хотите? :mrgreen:
Ну то есть примерно с потолка?


:mrgreen: Вы имеете опровергающие данные? Или ответ с потолка? :mrgreen:

Дайте мне данные о положительной демографической динамике и порадуюсь вместе с Вами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:39

  Forum написав:SMOKE Ну да, Украина- это Киев, больше никто нигде не живет. В Харькове тысячами простаивают квартиры во всех районах. Можно позвонить любому агенту по недвижимости и каждый день десятками хаты смотреть. И никакой коммуналки сверху нет, только электричество и интернет. Дальше будет только хуже, народ нескончаемым потоком из станы валит освобождая недвижимость.


Редкая брехня, интересно есть идиоты которые в такое поверят :?:
1 комнатная в пешей доступности от метро в нормальном состоянии по цене 4К или,
2ка за 5К сдается максимум за два дня, коммуналку сейчас в 90% арендатор платити отдельно, в центральных районах на минимум на пару тысяч дороже...
ПС.Население Харькова в 2014-15 только за счет официальных переселенцев увеличилось на 180 тысяч. Уезжать конечно уезжают, но пока их меньше
Кстати,обьемы строительсва в городе за последние пару лет резко выросли, особенно в экономном класс.
Востаннє редагувалось antikkristall в Нед 25 бер, 2018 19:45, всього редагувалось 1 раз.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:41

Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

  Forum написав:Ну да, Украина- это Киев, больше никто нигде не живет. В Харькове тысячами простаивают квартиры во всех районах. Можно позвонить любому агенту по недвижимости и каждый день десятками хаты смотреть. И никакой коммуналки сверху нет, только электричество и интернет. Дальше будет только хуже, народ нескончаемым потоком из станы валит освобождая недвижимость.

враньё банальное. я уже давно заметил, что вы нон-стоп негатив на Харьков льёте.
я сдаю квартиру в Харькове, на сегодняшний момент за полтора года без квартирантов квартира стояла неделю. и не торгуюсь по цене. квартиранты оплачивают все счётчики. я отопление.
насчёт продаж - месяц назад продал однушку 40 м2 в районе Одесской. продавал 2 месяца, если бы хотел быстрее, то было бы дешевле, а так ждал хорошего предложения.
первый месяц вообще каждый день просмотры устраивал.
так что хватит врать! вы или бот или тролль, но точно не в теме.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:41

  Forum написав:rjkz Всё довольно просто, у людей обычно не хватает времени на просмотр всех вариантов, а самое хорошее показывают в конце. Первые просмотры- это самые убитые и долго не сдаваемые квартиры, которые порой годами пустые стоят. Их хотят побыстрее сплавить и избавиться от надоедливых хозяев, которым в своё время тоже наобещали, что улетит за пять минут (они всегда такое обещают всем). Я когда снимал, в первые три дня пересмотрел более двадцати жутких квартир, хотя предлагал нормальные деньги. Меня только пять раз приводили на первые этажи, хотя я сразу сказал, что даже смотреть такое не буду. Агенты делают тупые глаза, разводят руками типа не в курсе были и всё. А хозяину потом скажут- ну мы же водим людей как обещали! А то что не сдается, ну мы же не виноваты. Снял я только через неделю просмотров, и то чуть с работы не выгнали из-за этих бесконечных походов.


Это Киев?
В Киеве навалом новостроя сдается - бери-нехочу. Вопрос ценника. Да и ресурсов, позволяющих получить представление предостаточно. Да там все загажено мусором, но при желании можно найти, особенно в платных объявах - никто фейковые хаты в платные топы ставить не будет. Ведь чего проще - назвал хозяин/посредник номер дома - посмотрел на год постройки, если совкошлак - не едешь на просмотр, если новострой - вероятность нормального ремонта выше.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:45

Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

  Forum написав:Снял я только через неделю просмотров, и то чуть с работы не выгнали из-за этих бесконечных походов.

может вы просто не умеете снимать жильё?
  Forum написав:Первые просмотры- это самые убитые и долго не сдаваемые квартиры, которые порой годами пустые стоят. Их хотят побыстрее сплавить и избавиться от надоедливых хозяев, которым в своё время тоже наобещали, что улетит за пять минут (они всегда такое обещают всем).

я вообще с агентами не сотрудничаю, всё olx с другие сайты решают.
зачем мне агенты?
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:48

Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

  antikkristall написав:Кстати,обьемы строительсва в городе за последние пару лет резко выросли, особенно в экономном класс.

100%. на Ньютона целый квартал построили, уже люди заселяются.
в районе Зерновой 4 дома за год построили.
про всякие гостинки вообще речи нет.
и строители по мнению некоторых недолугих персонажей в убыток строят.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:48

Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

Ratatui написав:Оранжевый-хит сезона

Это у вас в Луганске или где дальше рашки не выезжали? :shock: Тяжело вам там.
Ну если вы из Львова то наверно у вас ситуация отличается
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:55

  Forum написав:А хозяину потом скажут- ну мы же водим людей как обещали! А то что не сдается, ну мы же не виноваты

:)
Улыбнуло.
За все годы ни один риэлтор не обещал мне водить людей.
Арендодатели обычно сотрудничают со всеми риэлторами, которые позвонят.

В последнее время риэлторы делают так:
звонят, описывают того, кто хочет снять жилье (студент, семья, пара, холостяк и т.д).
Если арендодателю кандидатура подходит, то отправляют фото квартиры на почту или в вайбер тому, кто ищет жильё.
Если клиент заинтересовался, его устраивает квартира и цена, то риэлтор приводит на просмотр.
l66
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