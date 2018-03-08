Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

Forum написав:

Всё довольно просто, у людей обычно не хватает времени на просмотр всех вариантов, а самое хорошее показывают в конце. Первые просмотры- это самые убитые и долго не сдаваемые квартиры, которые порой годами пустые стоят. Их хотят побыстрее сплавить и избавиться от надоедливых хозяев, которым в своё время тоже наобещали, что улетит за пять минут (они всегда такое обещают всем). Я когда снимал, в первые три дня пересмотрел более двадцати жутких квартир, хотя предлагал нормальные деньги. Меня только пять раз приводили на первые этажи, хотя я сразу сказал, что даже смотреть такое не буду. Агенты делают тупые глаза, разводят руками типа не в курсе были и всё. А хозяину потом скажут- ну мы же водим людей как обещали! А то что не сдается, ну мы же не виноваты. Снял я только через неделю просмотров, и то чуть с работы не выгнали из-за этих бесконечных походов.