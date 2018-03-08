Оранжевый-хит сезона
Это у вас в Луганске или где дальше рашки не выезжали? Тяжело вам там.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:23
Оранжевый-хит сезона
Это у вас в Луганске или где дальше рашки не выезжали? Тяжело вам там.
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:28
Вы имеете опровергающие данные? Или ответ с потолка?
Дайте мне данные о положительной демографической динамике и порадуюсь вместе с Вами.
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:39
Редкая брехня, интересно есть идиоты которые в такое поверят
1 комнатная в пешей доступности от метро в нормальном состоянии по цене 4К или,
2ка за 5К сдается максимум за два дня, коммуналку сейчас в 90% арендатор платити отдельно, в центральных районах на минимум на пару тысяч дороже...
ПС.Население Харькова в 2014-15 только за счет официальных переселенцев увеличилось на 180 тысяч. Уезжать конечно уезжают, но пока их меньше
Кстати,обьемы строительсва в городе за последние пару лет резко выросли, особенно в экономном класс.
Востаннє редагувалось antikkristall в Нед 25 бер, 2018 19:45, всього редагувалось 1 раз.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:41
Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
враньё банальное. я уже давно заметил, что вы нон-стоп негатив на Харьков льёте.
я сдаю квартиру в Харькове, на сегодняшний момент за полтора года без квартирантов квартира стояла неделю. и не торгуюсь по цене. квартиранты оплачивают все счётчики. я отопление.
насчёт продаж - месяц назад продал однушку 40 м2 в районе Одесской. продавал 2 месяца, если бы хотел быстрее, то было бы дешевле, а так ждал хорошего предложения.
первый месяц вообще каждый день просмотры устраивал.
так что хватит врать! вы или бот или тролль, но точно не в теме.
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:41
Это Киев?
В Киеве навалом новостроя сдается - бери-нехочу. Вопрос ценника. Да и ресурсов, позволяющих получить представление предостаточно. Да там все загажено мусором, но при желании можно найти, особенно в платных объявах - никто фейковые хаты в платные топы ставить не будет. Ведь чего проще - назвал хозяин/посредник номер дома - посмотрел на год постройки, если совкошлак - не едешь на просмотр, если новострой - вероятность нормального ремонта выше.
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:45
Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
может вы просто не умеете снимать жильё?
я вообще с агентами не сотрудничаю, всё olx с другие сайты решают.
зачем мне агенты?
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:48
Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
100%. на Ньютона целый квартал построили, уже люди заселяются.
в районе Зерновой 4 дома за год построили.
про всякие гостинки вообще речи нет.
и строители по мнению некоторых недолугих персонажей в убыток строят.
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:48
Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
Ну если вы из Львова то наверно у вас ситуация отличается
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:55
...
Востаннє редагувалось l66 в Нед 25 бер, 2018 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:02
Особенно умиляют проезжающие мимо дома битком забитые автобусы типа Одесса - Прага или Херсон - Краков. А сейчас ещё и самолеты-автобусы дешёвые добавятся с октября. А потом и к вам подтянутся автобусы типа Славянск- Мюнхен.
реклама
|