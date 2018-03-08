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Експерт пояснив, як зміниться
вартість оренди житла

Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:21

  Оранжевый-хит сезона написав:и сколько таких, один из 10 000?


Каждый год число растёт, например, в 2016\2017 учебном году 33370 украинцев училось только в Польше:
http://nk.org.ua/ukraina/skolko-i-kak-u ... zah-132275
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:21

Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

Ratatui написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Ratatui написав:Оранжевый-хит сезона

Это у вас в Луганске или где дальше рашки не выезжали? :shock: Тяжело вам там.
Ну если вы из Львова то наверно у вас ситуация отличается


Особенно умиляют проезжающие мимо дома битком забитые автобусы типа Одесса - Прага или Херсон - Краков. А сейчас ещё и самолеты-автобусы дешёвые добавятся с октября. А потом и к вам подтянутся автобусы типа Славянск- Мюнхен. :mrgreen:
Я вообще то в Киеве живу, ну да ладно.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:07

antikkristall Человек который брешет во всех темах так, что аж стены трясутся, обвиняет меня во лжи абсолютно не разбираясь в теме- феноменально! Какая коммуналка? Ни один человек даже не пытался предложить такое, вообще не один. Везде сверху берут только электричество и интернет. Это вам не Киев. По 4 единичка, и по 5 двушка тысячи объявлений в Премьере висят постоянно, и что-то никто их не спешит снимать. А тут прям расхватывают на лету : ) Кто??? Какие нафиг переселенцы, где они работают? Им больше трех тысяч не платит никто, много они квартир наснимают на эти деньги, а сказочник и великий проповедник покращень? Сейчас пойдут цитаты из методички про среднюю зарплату каждого грузчика по 20000 гривен??? Ладно, с кем я общаюсь,сейчас весь отдел набежит меня обгавкивать, уже вой в комментах выше слышен : )
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:23

rjkz Это я про Харьков писал. Снимал квартиру в мае того года. Конечно всё зависит от цены, но как правило большинство людей неадекватно вообще. Или за однокомнатные бабушатники с ржавыми ванными и прогнившей столяркой по 5000 просят, или за приличные ремонты по 15000. Нашел за 6000 двушку возле метро "Победа". Приличная, ремонт свежий, вся бытовая техника есть. А вот кстати номера домов по телефону посредники не говорят, даже часто скрывают что в квартире, типа сами ещё не разу внутри не были. Поэтому много бестолковых просмотров в результате получается. Фото шлют редко, всего пару раз такое было, и только в агентстве Город. Остальные почему-то так не делают. Со мной работало четыре агентства и два частных риелтора. На хозяина по объявлению наткнулся только два раза, и у обоих поднебесные хотелки были в 10+ тысяч.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:28

Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

rjkz написав:
:mrgreen: Вы имеете опровергающие данные? Или ответ с потолка? :mrgreen:

Дайте мне данные о положительной демографической динамике и порадуюсь вместе с Вами.

При чем тут радоваться или нет. Вы написали "каждый год обновляет рекорд свала". Вот мне и интересно, как вы определили, или прочитали где?
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:34

Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

Forum написав:antikkristall Человек который брешет во всех темах так, что аж стены трясутся, обвиняет меня во лжи абсолютно не разбираясь в теме- феноменально! Какая коммуналка? Ни один человек даже не пытался предложить такое, вообще не один. Везде сверху берут только электричество и интернет. Это вам не Киев. По 4 единичка, и по 5 двушка тысячи объявлений в Премьере висят постоянно, и что-то никто их не спешит снимать. А тут прям расхватывают на лету : ) Кто??? Какие нафиг переселенцы, где они работают? Им больше трех тысяч не платит никто, много они квартир наснимают на эти деньги, а сказочник и великий проповедник покращень? Сейчас пойдут цитаты из методички про среднюю зарплату каждого грузчика по 20000 гривен??? Ладно, с кем я общаюсь,сейчас весь отдел набежит меня обгавкивать, уже вой в комментах выше слышен : )


Вы не впервые такое пишете о рынке аренды Харькова. И вам уже не раз возражали, что вы пишете чепуху. Харьков далёко не депрессивный город, тут на форуме немало харьковчан, да у меня оттуда хватает знакомых, нет там и близко описываемой ситуации по аренде
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:35

  Forum написав:rjkz Это я про Харьков писал. Снимал квартиру в мае того года. Конечно всё зависит от цены, но как правило большинство людей неадекватно вообще. Или за однокомнатные бабушатники с ржавыми ванными и прогнившей столяркой по 5000 просят, или за приличные ремонты по 15000. Нашел за 6000 двушку возле метро "Победа". Приличная, ремонт свежий, вся бытовая техника есть. А вот кстати номера домов по телефону посредники не говорят, даже часто скрывают что в квартире, типа сами ещё не разу внутри не были. Поэтому много бестолковых просмотров в результате получается. Фото шлют редко, всего пару раз такое было, и только в агентстве Город. Остальные почему-то так не делают. Со мной работало четыре агентства и два частных риелтора. На хозяина по объявлению наткнулся только два раза, и у обоих поднебесные хотелки были в 10+ тысяч.



А чего-то типа олх в Харькове нет? Или ЛУНа?
На ОЛХ ТОП - объявы - платные. Но если у меня стоит и не сдается хата, то мне прямой резон ее рекламировать и с фотками и с номером дома. Это возможность быстрей сдать. Но если я в ТОП закачаю левые фотки, то скорей всего это будет просто выброшенные деньги и потраченное время. Если в бесплатном - то еще так сяк чтоб валялось, но за ТОП деньги тикают.
Можно искать аренду по адресу - ввели номер дома-новостроя - смотрите кто, что и почем.
Странная какая-то ситуация в Харькове - с одной стороны все стоит и не сдается, а с другой арендодатели не рекламируют свои квартиры так, чтобы их легко было найти. :roll:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:38

Pegasmaster Полтора года? Да это вообще не о чем! Я квартиры с 90-х снимаю. На прошлой квартире четыре года жил, там хозяин тоже наверное хвастался, что у него всё пучком все эти года было. А вот уехал я и в газетах его объявление уже почти год регулярно встречается. Фотографии постоянно меняет, старается, а хрен там- никто по его новой цене заселяться не хочет. Так что не надо тут сказки рассказывать. Берем в руки газету "Премьер", идем в раздел Жилая недвижимость/Аренда жилья, и прозваниваем все простаивающие 4760 квартир, может тогда хоть дойдет, у кого в постах враньё банальное и высосанный из пальца позитив. Понятно, что вам врать выгодно, раз вы сам квартиру сдаете, но обвинять во вранье тех кто реально недавно сталкивался с арендой жилья- это уже перебор.
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