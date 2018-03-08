Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

Додано: Нед 25 бер, 2018 21:38

Pegasmaster Полтора года? Да это вообще не о чем! Я квартиры с 90-х снимаю. На прошлой квартире четыре года жил, там хозяин тоже наверное хвастался, что у него всё пучком все эти года было. А вот уехал я и в газетах его объявление уже почти год регулярно встречается. Фотографии постоянно меняет, старается, а хрен там- никто по его новой цене заселяться не хочет. Так что не надо тут сказки рассказывать. Берем в руки газету "Премьер", идем в раздел Жилая недвижимость/Аренда жилья, и прозваниваем все простаивающие 4760 квартир, может тогда хоть дойдет, у кого в постах враньё банальное и высосанный из пальца позитив. Понятно, что вам врать выгодно, раз вы сам квартиру сдаете, но обвинять во вранье тех кто реально недавно сталкивался с арендой жилья- это уже перебор.