Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:59
rjkz Я искал везде где только можно найти объявления. В новостроях кстати дороговато в Харькове, по сравнению со вторичкой процентов на 50 выше ценник. Самые интересные варианты по соотношению цена/качество были почему-то именно у частных риелторов. Они мне в результате квартиру и нашли, но что самое любопытное- эта квартира была только у них базе, реклама ни шла вообще. Реклама была на другую квартиру, типа как замануха. А когда пришел на встречу мне целый список жилья вывалили. Боятся наверное чего-то, не законно это всё-таки.
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:11
Faceless Я лично прозванивал все интересующие меня предложения, газета кстати имеет электронный вариант в интернете. И искал я не только там, а везде куда только руки дотянулись. С учетом того, что просматривал я десятки квартир, значит искал я правильно, именно там где искать и нужно. Да полно неадеквата, но снял же в конце-концов. И я не говорю про то, что Харьков депрессивный или какой-то там ещё. Я говорю, что зарплаты копеечные, а хотелки у арендодателей заоблачные, вот поэтому столько квартир и пустует. А с городом всё отлично! Дороги ремонтируют, освещение делают, парки реконструируют, зоопарк скоро доделают.
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:29
Странно - в Киеве все как-то по-другому работает, а из Ваших слов можно подумать, что в Харькове интернета нет. В Киеве вон даже через ФБ сдают-снимают. На Риа обзор 360 - врядли фейк. Бумажные газеты и базы - это позавчерашний день.
Что касается что ценник на новострой намного выше - оно и понятно, человек купил квартиру, сделал ремонт, изрядно вложил и денег и времени и сил. Хочет за это денег - имеет право. Кстати, зачастую меньше заработает, чем хозяин "бабушкиного хруща".
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