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Експерт пояснив, як зміниться
вартість оренди житла

Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:59

rjkz Я искал везде где только можно найти объявления. В новостроях кстати дороговато в Харькове, по сравнению со вторичкой процентов на 50 выше ценник. Самые интересные варианты по соотношению цена/качество были почему-то именно у частных риелторов. Они мне в результате квартиру и нашли, но что самое любопытное- эта квартира была только у них базе, реклама ни шла вообще. Реклама была на другую квартиру, типа как замануха. А когда пришел на встречу мне целый список жилья вывалили. Боятся наверное чего-то, не законно это всё-таки.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:11

Faceless Я лично прозванивал все интересующие меня предложения, газета кстати имеет электронный вариант в интернете. И искал я не только там, а везде куда только руки дотянулись. С учетом того, что просматривал я десятки квартир, значит искал я правильно, именно там где искать и нужно. Да полно неадеквата, но снял же в конце-концов. И я не говорю про то, что Харьков депрессивный или какой-то там ещё. Я говорю, что зарплаты копеечные, а хотелки у арендодателей заоблачные, вот поэтому столько квартир и пустует. А с городом всё отлично! Дороги ремонтируют, освещение делают, парки реконструируют, зоопарк скоро доделают.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:29

  Forum написав:rjkz Я искал везде где только можно найти объявления. В новостроях кстати дороговато в Харькове, по сравнению со вторичкой процентов на 50 выше ценник. Самые интересные варианты по соотношению цена/качество были почему-то именно у частных риелторов. Они мне в результате квартиру и нашли, но что самое любопытное- эта квартира была только у них базе, реклама ни шла вообще. Реклама была на другую квартиру, типа как замануха. А когда пришел на встречу мне целый список жилья вывалили. Боятся наверное чего-то, не законно это всё-таки.


Странно - в Киеве все как-то по-другому работает, а из Ваших слов можно подумать, что в Харькове интернета нет. В Киеве вон даже через ФБ сдают-снимают. На Риа обзор 360 - врядли фейк. Бумажные газеты и базы - это позавчерашний день.
Что касается что ценник на новострой намного выше - оно и понятно, человек купил квартиру, сделал ремонт, изрядно вложил и денег и времени и сил. Хочет за это денег - имеет право. Кстати, зачастую меньше заработает, чем хозяин "бабушкиного хруща".
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:36

  rjkz написав: Странно - в Киеве все как-то по-другому работает, а из Ваших слов можно подумать, что в Харькове интернета нет. В Киеве вон даже через ФБ сдают-снимают. На Риа обзор 360 - врядли фейк. Бумажные газеты и базы - это позавчерашний день. Что касается что ценник на новострой намного выше - оно и понятно, человек купил квартиру, сделал ремонт, изрядно вложил и денег и времени и сил. Хочет за это денег - имеет право. Кстати, зачастую меньше заработает, чем хозяин "бабушкиного хруща".

Вы немного не правильно меня поняли, я имел ввиду электронные версии газет, вот например одна из самых популярных в Харькове: https://premier.ua/subcategory-51.aspx
Конечно я искал квартиру через интернет на всевозможных ресурсах, но там (по ссылке) вариантов больше всего. Конечно ситуация меняется, и может в ближайшем будущем все перейдут на ОЛХ или Фейсбук, но пока так. А бумажные газеты я сам сто лет в руках не держал : )
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