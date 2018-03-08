Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:59
rjkz Я искал везде где только можно найти объявления. В новостроях кстати дороговато в Харькове, по сравнению со вторичкой процентов на 50 выше ценник. Самые интересные варианты по соотношению цена/качество были почему-то именно у частных риелторов. Они мне в результате квартиру и нашли, но что самое любопытное- эта квартира была только у них базе, реклама ни шла вообще. Реклама была на другую квартиру, типа как замануха. А когда пришел на встречу мне целый список жилья вывалили. Боятся наверное чего-то, не законно это всё-таки.
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:11
Faceless Я лично прозванивал все интересующие меня предложения, газета кстати имеет электронный вариант в интернете. И искал я не только там, а везде куда только руки дотянулись. С учетом того, что просматривал я десятки квартир, значит искал я правильно, именно там где искать и нужно. Да полно неадеквата, но снял же в конце-концов. И я не говорю про то, что Харьков депрессивный или какой-то там ещё. Я говорю, что зарплаты копеечные, а хотелки у арендодателей заоблачные, вот поэтому столько квартир и пустует. А с городом всё отлично! Дороги ремонтируют, освещение делают, парки реконструируют, зоопарк скоро доделают.
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:29
Странно - в Киеве все как-то по-другому работает, а из Ваших слов можно подумать, что в Харькове интернета нет. В Киеве вон даже через ФБ сдают-снимают. На Риа обзор 360 - врядли фейк. Бумажные газеты и базы - это позавчерашний день.
Что касается что ценник на новострой намного выше - оно и понятно, человек купил квартиру, сделал ремонт, изрядно вложил и денег и времени и сил. Хочет за это денег - имеет право. Кстати, зачастую меньше заработает, чем хозяин "бабушкиного хруща".
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:36
Вы немного не правильно меня поняли, я имел ввиду электронные версии газет, вот например одна из самых популярных в Харькове: https://premier.ua/subcategory-51.aspx
Конечно я искал квартиру через интернет на всевозможных ресурсах, но там (по ссылке) вариантов больше всего. Конечно ситуация меняется, и может в ближайшем будущем все перейдут на ОЛХ или Фейсбук, но пока так. А бумажные газеты я сам сто лет в руках не держал : )
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:59
Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
походу на вас весь рынок аренды Харькова и держался, как вы съехали, так обвал и начался а по теме, причём тут 90-ые? мы же про сейчас пишем.
вы походу не понимаете рынка аренды. с какого перепугу вы решили, что 4760 объявлений во-первых, актуальны, а во-вторых без повторов и т.п.
когда я давал объявление о сдаче квартиры его перепечатали более 20 агентств, но 20 квартир у меня почему-то не стало
а что, недельный простой за полтора года это плохо. хз, мне гут.
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:09
Re: Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
ближайшее будущее наступило уже несколько лет назад.
по количеству просмотров объявления olx опережает все профильные сайты по недвижимости, а уж газета "премьер", извините, это днище. они наверно сами агрегатором "ходят" по сайтам недвиги и себе копируют объявы.
вам прямо говорят, что вы ошибаетесь, ну или врёте (нужное подчеркнуть).
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:43
Вот специально зашел на ОЛХ- шлак полнейший! По Харькову на Алексеевке до 10000 гривен четыре однокомнатных и три двухкомнатных. Семь квартир Карл- СЕМЬ! И это великий ресурс? Я по Премьеру больше десяти каждый день просматривал, а прозванивал такое количество, что ОЛХ и за 10 лет с такими темпами у себя в базе не накопит. Отстой для торговли обносками среди нищебродов- был, есть и всегда будет!
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:58
Как вариант сойдет?
Или к автору тоже вопросы по потолку?
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