Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

Додано: Нед 25 бер, 2018 22:11

Faceless Я лично прозванивал все интересующие меня предложения, газета кстати имеет электронный вариант в интернете. И искал я не только там, а везде куда только руки дотянулись. С учетом того, что просматривал я десятки квартир, значит искал я правильно, именно там где искать и нужно. Да полно неадеквата, но снял же в конце-концов. И я не говорю про то, что Харьков депрессивный или какой-то там ещё. Я говорю, что зарплаты копеечные, а хотелки у арендодателей заоблачные, вот поэтому столько квартир и пустует. А с городом всё отлично! Дороги ремонтируют, освещение делают, парки реконструируют, зоопарк скоро доделают.