Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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rjkz написав:Faceless, я дико извиняюсь, но чрезмерное общение с захаром пагубно на Вас сказывается.
Я не пытаюсь вам докаать, что вы не правы. Я спросил именно то, что спросил - заявление было основано на каких то конкретных данных, или это просто предположение. Именно потому что никаких числовых данных по этой ситуации, ну окромя офстата, я не припомню. Офстатистику давненько не смотрел по этом вопросу, но когда смотрел последний раз - она не показывала непрерывного роста эмиграции.
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