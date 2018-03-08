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Експерт пояснив, як зміниться
вартість оренди житла

Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:32

  rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:
:mrgreen: Вы имеете опровергающие данные? Или ответ с потолка? :mrgreen:

Дайте мне данные о положительной демографической динамике и порадуюсь вместе с Вами.

При чем тут радоваться или нет. Вы написали "каждый год обновляет рекорд свала". Вот мне и интересно, как вы определили, или прочитали где?


Как вариант сойдет?
Или к автору тоже вопросы по потолку?

http://finance.liga.net/economics/2018/ ... /57253.htm

"Заробитчане" vs инвестиции. Катастрофа или скрытый шанс?
Какие угрозы и возможности для украинской экономики несет трудовая миграция

О динамике там ничего. Я спрашивал как раз именно о том, с чего сделан вывод что рекорд обновляется из года в год - резкий рост был в 2014-2015 годах, но потом начал спадать
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:20

Faceless, я дико извиняюсь, но чрезмерное общение с захаром пагубно на Вас сказывается. :(
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 22:01

  rjkz написав:Faceless, я дико извиняюсь, но чрезмерное общение с захаром пагубно на Вас сказывается. :(

Я не пытаюсь вам докаать, что вы не правы.
Я спросил именно то, что спросил - заявление было основано на каких то конкретных данных, или это просто предположение. Именно потому что никаких числовых данных по этой ситуации, ну окромя офстата, я не припомню.
Офстатистику давненько не смотрел по этом вопросу, но когда смотрел последний раз - она не показывала непрерывного роста эмиграции.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 07:04

  Faceless написав:
  rjkz написав:Faceless, я дико извиняюсь, но чрезмерное общение с захаром пагубно на Вас сказывается. :(

Я не пытаюсь вам докаать, что вы не правы.
Я спросил именно то, что спросил - заявление было основано на каких то конкретных данных, или это просто предположение. Именно потому что никаких числовых данных по этой ситуации, ну окромя офстата, я не припомню.
Офстатистику давненько не смотрел по этом вопросу, но когда смотрел последний раз - она не показывала непрерывного роста эмиграции.


А Вы верите оффстатистике в нашей стране? Так по ней нас 42 млн. Вы в это верите? Я нет.
Зато я вижу как мои знакомые, знакомые знакомых и просто люди вокруг свалили, валят и готовятся к свалу. Курсы польского переполнены, курсы английского переполнены, 90% моих знакомых учат/отдают учить своих детей английскому с 3-х (а то и ранее) лет. Те, у кого дети школу заканчивают, %%60 не планируют поступление в Украине - Польша, Германия, Канада. Они оттуда вернутся? У меня есть знакомый, очень молодой человек - закончил университет в США - у него аж "ломка" как туда рвется, но попасть туда тяжело, поэтому готовится с семьей (уже) в Канаду.
Фирмы клиентов уезжают в Европу с рабочими и оборудованием, у тех кто остается - дикий кадровый голод - рабочие уезжают, а платить столько, чтобы не уезжали нет экономической возможности на украинском рынке.
Вот какая, в пень, оффстатистика? Люди, сваливая из страны, не оформляют выезд на ПМЖ (кроме отдельных случаев), не сдают паспорт, не отказываются от гражданства - как они попадут в статистику? Выехали по рабочей/турвизе и остаются. Оформляют пмж уже на месте, ту страну абсолютно не интересует, что в Украине человек "числится на балансе". Выехавшие по безвизу в Польшу имеют право на работу 9 месяцев в году, на 3 месяца они выедут или в Украину или в Чехию/СЛовакию/.../Венгрию, но ни жить постоянно в Украине ни работать ни платить налоги они не будут. Фактически они свалили, но формально - они туристы. Какая статистика? И кому она нужна? Равно как и перепись (оставшегося) населения. Реальная статистика испортит любому "перемогумыздобулы", а скоро выборы. Потому, что окажется, что треть (если не больше) работоспособного населения УЖЕ свалила и доля пенсов и чинуш, которых надо содержать, увеличивает нагрузку на оставшихся, а это подстегнет остальных.
rjkz
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