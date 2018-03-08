Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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rjkz написав:Faceless, я дико извиняюсь, но чрезмерное общение с захаром пагубно на Вас сказывается.
Я не пытаюсь вам докаать, что вы не правы. Я спросил именно то, что спросил - заявление было основано на каких то конкретных данных, или это просто предположение. Именно потому что никаких числовых данных по этой ситуации, ну окромя офстата, я не припомню. Офстатистику давненько не смотрел по этом вопросу, но когда смотрел последний раз - она не показывала непрерывного роста эмиграции.
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rjkz написав:Faceless, я дико извиняюсь, но чрезмерное общение с захаром пагубно на Вас сказывается.
Я не пытаюсь вам докаать, что вы не правы. Я спросил именно то, что спросил - заявление было основано на каких то конкретных данных, или это просто предположение. Именно потому что никаких числовых данных по этой ситуации, ну окромя офстата, я не припомню. Офстатистику давненько не смотрел по этом вопросу, но когда смотрел последний раз - она не показывала непрерывного роста эмиграции.
А Вы верите оффстатистике в нашей стране? Так по ней нас 42 млн. Вы в это верите? Я нет. Зато я вижу как мои знакомые, знакомые знакомых и просто люди вокруг свалили, валят и готовятся к свалу. Курсы польского переполнены, курсы английского переполнены, 90% моих знакомых учат/отдают учить своих детей английскому с 3-х (а то и ранее) лет. Те, у кого дети школу заканчивают, %%60 не планируют поступление в Украине - Польша, Германия, Канада. Они оттуда вернутся? У меня есть знакомый, очень молодой человек - закончил университет в США - у него аж "ломка" как туда рвется, но попасть туда тяжело, поэтому готовится с семьей (уже) в Канаду. Фирмы клиентов уезжают в Европу с рабочими и оборудованием, у тех кто остается - дикий кадровый голод - рабочие уезжают, а платить столько, чтобы не уезжали нет экономической возможности на украинском рынке. Вот какая, в пень, оффстатистика? Люди, сваливая из страны, не оформляют выезд на ПМЖ (кроме отдельных случаев), не сдают паспорт, не отказываются от гражданства - как они попадут в статистику? Выехали по рабочей/турвизе и остаются. Оформляют пмж уже на месте, ту страну абсолютно не интересует, что в Украине человек "числится на балансе". Выехавшие по безвизу в Польшу имеют право на работу 9 месяцев в году, на 3 месяца они выедут или в Украину или в Чехию/СЛовакию/.../Венгрию, но ни жить постоянно в Украине ни работать ни платить налоги они не будут. Фактически они свалили, но формально - они туристы. Какая статистика? И кому она нужна? Равно как и перепись (оставшегося) населения. Реальная статистика испортит любому "перемогумыздобулы", а скоро выборы. Потому, что окажется, что треть (если не больше) работоспособного населения УЖЕ свалила и доля пенсов и чинуш, которых надо содержать, увеличивает нагрузку на оставшихся, а это подстегнет остальных.
rjkz написав:А Вы верите оффстатистике в нашей стране? Так по ней нас 42 млн. Вы в это верите? Я нет. Зато я вижу как мои знакомые, знакомые знакомых и просто люди вокруг свалили, валят и готовятся к свалу. Курсы польского переполнены, курсы английского переполнены, 90% моих знакомых учат/отдают учить своих детей английскому с 3-х (а то и ранее) лет. Те, у кого дети школу заканчивают, %%60 не планируют поступление в Украине - Польша, Германия, Канада. Они оттуда вернутся? У меня есть знакомый, очень молодой человек - закончил университет в США - у него аж "ломка" как туда рвется, но попасть туда тяжело, поэтому готовится с семьей (уже) в Канаду.
Нет, под словом "знакомые", в данном случае, я подразумеваю людей с которыми просто знаком, а не тех, с кем поддерживаю постоянные и длительные отношения. Само собой получается в разговоре на любую тему из нашей реалии сравнение с тех что ТАМ, а после собеседник проявляет информированность в вопросах, которые Вам, например, нафиг не нужны, что в сопоставлении с некоторыми фактами из его жизни вполне говорят сами за себя. Например, семья 3 человека живет в крохотной 1к квартире, машины нет, деньги более чем есть. Квартиру менять и машину покупать не планируют, хотя очень мучаются и от одного и от другого. При этом рассказывают сюжеты от ютуб-блогеров, имеющих миграционную направленность. Делаю вывод и задаю вопрос "в лоб" на что получаю предугадываемый ответ. У другого аналогичная ситуация + английский учит (кстати, на курсах английского полные аншлаги и преподавателей не хватает, группы переполнены. 2 года назад такой ситуации и близко не было). Кто-то скрывает свои планы, кто-то - нет. Для кого-то это вопрос в перспективе, а кто-то уже на каком-то этапе. Ясен пень, никто не бегает с транспарантом и не орет об этом на каждом углу. Равно как, умные арендодатели не распространяются в реале о своем "хобби".