Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

Додано: Чет 29 бер, 2018 07:04

Faceless написав: rjkz написав: Faceless, я дико извиняюсь, но чрезмерное общение с захаром пагубно на Вас сказывается. , я дико извиняюсь, но чрезмерное общение с захаром пагубно на Вас сказывается.

Я не пытаюсь вам докаать, что вы не правы.

Я спросил именно то, что спросил - заявление было основано на каких то конкретных данных, или это просто предположение. Именно потому что никаких числовых данных по этой ситуации, ну окромя офстата, я не припомню.

Офстатистику давненько не смотрел по этом вопросу, но когда смотрел последний раз - она не показывала непрерывного роста эмиграции. Я не пытаюсь вам докаать, что вы не правы.Я спросил именно то, что спросил - заявление было основано на каких то конкретных данных, или это просто предположение. Именно потому что никаких числовых данных по этой ситуации, ну окромя офстата, я не припомню.Офстатистику давненько не смотрел по этом вопросу, но когда смотрел последний раз - она не показывала непрерывного роста эмиграции.

А Вы верите оффстатистике в нашей стране? Так по ней нас 42 млн. Вы в это верите? Я нет.Зато я вижу как мои знакомые, знакомые знакомых и просто люди вокруг свалили, валят и готовятся к свалу. Курсы польского переполнены, курсы английского переполнены, 90% моих знакомых учат/отдают учить своих детей английскому с 3-х (а то и ранее) лет. Те, у кого дети школу заканчивают, %%60 не планируют поступление в Украине - Польша, Германия, Канада. Они оттуда вернутся? У меня есть знакомый, очень молодой человек - закончил университет в США - у него аж "ломка" как туда рвется, но попасть туда тяжело, поэтому готовится с семьей (уже) в Канаду.Фирмы клиентов уезжают в Европу с рабочими и оборудованием, у тех кто остается - дикий кадровый голод - рабочие уезжают, а платить столько, чтобы не уезжали нет экономической возможности на украинском рынке.Вот какая, в пень, оффстатистика? Люди, сваливая из страны, не оформляют выезд на ПМЖ (кроме отдельных случаев), не сдают паспорт, не отказываются от гражданства - как они попадут в статистику? Выехали по рабочей/турвизе и остаются. Оформляют пмж уже на месте, ту страну абсолютно не интересует, что в Украине человек "числится на балансе". Выехавшие по безвизу в Польшу имеют право на работу 9 месяцев в году, на 3 месяца они выедут или в Украину или в Чехию/СЛовакию/.../Венгрию, но ни жить постоянно в Украине ни работать ни платить налоги они не будут. Фактически они свалили, но формально - они туристы. Какая статистика? И кому она нужна? Равно как и перепись (оставшегося) населения. Реальная статистика испортит любому "перемогумыздобулы", а скоро выборы. Потому, что окажется, что треть (если не больше) работоспособного населения УЖЕ свалила и доля пенсов и чинуш, которых надо содержать, увеличивает нагрузку на оставшихся, а это подстегнет остальных.