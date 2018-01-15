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Минулорічний ВВП на одного українця сягав 70,2 тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 21:30
Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році ВВП у розрахунку на одну особу складав 70 210 грн. Про це свідчать дані Держстатистики.
Дивися повний текст Минулорічний ВВП на одного українця сягав 70,2 тисячі гривень
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