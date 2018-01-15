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Минулорічний ВВП на одного
українця сягав 70,2 тисячі...

Минулорічний ВВП на одного українця сягав 70,2 тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:30

Минулорічний ВВП на одного українця сягав 70,2 тисячі...

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році ВВП у розрахунку на одну особу складав 70 210 грн. Про це свідчать дані Держстатистики.

Дивися повний текст Минулорічний ВВП на одного українця сягав 70,2 тисячі гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:04

У 2017 році ВВП у розрахунку на одну особу складав 70 210 грн. Про це свідчать дані Держстатистики." - и при этом утверждается что средняя зарплата почти 120 000 грн в год!! т.е. какая-то из цифр врёт!!! нагло врёт!! не забываем что в Украине в себестоимости продукции доля зарплат в разы меньше чем в развитых странах
dobrotenko15
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:10

если верить оф статистике, то суммарные зарплаты+пенсии+пособия+субсидии превышают ВВП!!!!!!! это БРЕД!!! должно быть в разы меньше! значит или реальный ВВП в 3-4 раза больше чем говорит власть, или средняя зарплата гораздо ниже
dobrotenko15
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 07:27

Так врать они начали еще на Майдане. Шоб потом много воровать.
moniks
 
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