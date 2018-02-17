Армійським УАЗам знайшли заміну

Додано: Нед 25 бер, 2018 06:08

Заменять изначально армейские УАЗы на гражданские ГреатВоллы мне кажется немного неправильным. Есть в мире достаточно много внедорожников изначально проектировавшихся под армейские нужды - УАЗы, Гелики, Хаммеры,армейские тайоты и так далее.