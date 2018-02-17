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Армійським УАЗам
знайшли заміну

Армійським УАЗам знайшли заміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:27

Армійським УАЗам знайшли заміну

Пропонуємо до обговорення:
Автомобіль призначений для перевезення військових, транспортування невеликих вантажів, патрулювання. Його навіть встигли успішно випробувати в Україні.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:27

Вертолетам (Миля) уже нашли замену, хлев-1 не пошел, будем во Франции (первой) закупать. Подошло время "бобиков". Вроде как, переданные лично сами знаете кем в 17 году военным санитарные автомобили, также построенные на китайской базе, оказались немного не того качества, которого от них ожидали.

Почитывал на днях статейку о "Богдане", что для своих троллейбусов двигатели в Пскове закупают, точнее говоря, закупали. Перестали закупать за два (!) дня до общения журналистов с представителями "Богдана". Да и заводик тот псковский странным образом не попал в список российских юрлиц, к которым применяются санкции. Даже не смотря на то, что производит продукцию в т.ч и для ВПК РФ. Совпадение?
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 06:08

Заменять изначально армейские УАЗы на гражданские ГреатВоллы мне кажется немного неправильным. Есть в мире достаточно много внедорожников изначально проектировавшихся под армейские нужды - УАЗы, Гелики, Хаммеры,армейские тайоты и так далее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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