Автомобіль призначений для перевезення військових, транспортування невеликих вантажів, патрулювання. Його навіть встигли успішно випробувати в Україні.
Дивися повний текст Армійським УАЗам знайшли заміну.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 23:27
Армійським УАЗам знайшли заміну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Армійським УАЗам знайшли заміну.
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:27
Вертолетам (Миля) уже нашли замену, хлев-1 не пошел, будем во Франции (первой) закупать. Подошло время "бобиков". Вроде как, переданные лично сами знаете кем в 17 году военным санитарные автомобили, также построенные на китайской базе, оказались немного не того качества, которого от них ожидали.
Почитывал на днях статейку о "Богдане", что для своих троллейбусов двигатели в Пскове закупают, точнее говоря, закупали. Перестали закупать за два (!) дня до общения журналистов с представителями "Богдана". Да и заводик тот псковский странным образом не попал в список российских юрлиц, к которым применяются санкции. Даже не смотря на то, что производит продукцию в т.ч и для ВПК РФ. Совпадение?
В Европу через жony!
Додано: Нед 25 бер, 2018 06:08
Заменять изначально армейские УАЗы на гражданские ГреатВоллы мне кажется немного неправильным. Есть в мире достаточно много внедорожников изначально проектировавшихся под армейские нужды - УАЗы, Гелики, Хаммеры,армейские тайоты и так далее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 25 бер, 2018 08:03
Так тут справа не в уазах, чи греат волах. Військовий бюджет 5% ввп. Якжеш Порошенко може пройти мимо таких грошей? Тим більше маючи заводи оборонного значення + корпорація Богдан. А те що ті китайці і кузовом слабі і тд,і тп то таке, йому на них неїздить, зараз миє гроші. Лиш би бойові дії незакінчувались.
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