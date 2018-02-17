Автомобіль призначений для перевезення військових, транспортування невеликих вантажів, патрулювання. Його навіть встигли успішно випробувати в Україні.
Дивися повний текст Армійським УАЗам знайшли заміну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:27
Армійським УАЗам знайшли заміну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Армійським УАЗам знайшли заміну.
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:27
Вертолетам (Миля) уже нашли замену, хлев-1 не пошел, будем во Франции (первой) закупать. Подошло время "бобиков". Вроде как, переданные лично сами знаете кем в 17 году военным санитарные автомобили, также построенные на китайской базе, оказались немного не того качества, которого от них ожидали.
Почитывал на днях статейку о "Богдане", что для своих троллейбусов двигатели в Пскове закупают, точнее говоря, закупали. Перестали закупать за два (!) дня до общения журналистов с представителями "Богдана". Да и заводик тот псковский странным образом не попал в список российских юрлиц, к которым применяются санкции. Даже не смотря на то, что производит продукцию в т.ч и для ВПК РФ. Совпадение?
В Европу через жony!
Додано: Нед 25 бер, 2018 06:08
Заменять изначально армейские УАЗы на гражданские ГреатВоллы мне кажется немного неправильным. Есть в мире достаточно много внедорожников изначально проектировавшихся под армейские нужды - УАЗы, Гелики, Хаммеры,армейские тайоты и так далее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 25 бер, 2018 12:15
хз, а если лучший вариант?
зачем платить больше, если подобная военная техника априори не долго живет, когда эксплуатируется в военных условиях? Что-то я не видел уазиков в идеальном состоянии, даже тех, которые в ВСУ служат по безнадеге до сих пор. Когда едешь в нем, то всю душу из тебя вытрясет. Про проходимость, про грузоподъемность можно говорить, что вроде бы неплохо все. Но что можно загрузить в уазик такого, что нельзя загрузить в греат волл? Проходимость это же такая характеристика, которую часто используют в качестве манипуляции над солдатами, утаивая такую вещь как надежность двигателя, от которой в первую очередь зависит та самая проходимость. Вместо этого декларируют завышенный клиренс, который негативно влияет на устойчивость машины при больших скоростях, которые в военное время являются важнейшим конкурентным преимуществом.
Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.
Короче при выборе из таких вариантов:
а) продолжать ремонтировать и закупать у агрессора запчасти для уазиков;
б) только частично заменить уазики на тойоту Тундру и продолжать ремонт старых уазиков в военных гаражах;
в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;
я считаю самым перспективным вариант в)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
реклама
|