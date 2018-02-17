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Армійським УАЗам
знайшли заміну

Армійським УАЗам знайшли заміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:27

Армійським УАЗам знайшли заміну

Пропонуємо до обговорення:
Автомобіль призначений для перевезення військових, транспортування невеликих вантажів, патрулювання. Його навіть встигли успішно випробувати в Україні.

Дивися повний текст Армійським УАЗам знайшли заміну.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:27

Вертолетам (Миля) уже нашли замену, хлев-1 не пошел, будем во Франции (первой) закупать. Подошло время "бобиков". Вроде как, переданные лично сами знаете кем в 17 году военным санитарные автомобили, также построенные на китайской базе, оказались немного не того качества, которого от них ожидали.

Почитывал на днях статейку о "Богдане", что для своих троллейбусов двигатели в Пскове закупают, точнее говоря, закупали. Перестали закупать за два (!) дня до общения журналистов с представителями "Богдана". Да и заводик тот псковский странным образом не попал в список российских юрлиц, к которым применяются санкции. Даже не смотря на то, что производит продукцию в т.ч и для ВПК РФ. Совпадение?
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 06:08

Заменять изначально армейские УАЗы на гражданские ГреатВоллы мне кажется немного неправильным. Есть в мире достаточно много внедорожников изначально проектировавшихся под армейские нужды - УАЗы, Гелики, Хаммеры,армейские тайоты и так далее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 08:02

а если впереди пустить Украинскую бронемашину «Фантом 2» .......
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:02

В лучших традициях предшественников :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:15

  Igorten написав:В лучших традициях предшественников :(

хз, а если лучший вариант?

зачем платить больше, если подобная военная техника априори не долго живет, когда эксплуатируется в военных условиях? Что-то я не видел уазиков в идеальном состоянии, даже тех, которые в ВСУ служат по безнадеге до сих пор. Когда едешь в нем, то всю душу из тебя вытрясет. Про проходимость, про грузоподъемность можно говорить, что вроде бы неплохо все. Но что можно загрузить в уазик такого, что нельзя загрузить в греат волл? Проходимость это же такая характеристика, которую часто используют в качестве манипуляции над солдатами, утаивая такую вещь как надежность двигателя, от которой в первую очередь зависит та самая проходимость. Вместо этого декларируют завышенный клиренс, который негативно влияет на устойчивость машины при больших скоростях, которые в военное время являются важнейшим конкурентным преимуществом.

Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.

Короче при выборе из таких вариантов:
а) продолжать ремонтировать и закупать у агрессора запчасти для уазиков;
б) только частично заменить уазики на тойоту Тундру и продолжать ремонт старых уазиков в военных гаражах;
в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;

я считаю самым перспективным вариант в)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:22

  buratinyo написав:
  Igorten написав:В лучших традициях предшественников :(

хз, а если лучший вариант?

зачем платить больше, если подобная военная техника априори не долго живет, когда эксплуатируется в военных условиях? Что-то я не видел уазиков в идеальном состоянии, даже тех, которые в ВСУ служат по безнадеге до сих пор. Когда едешь в нем, то всю душу из тебя вытрясет. Про проходимость, про грузоподъемность можно говорить, что вроде бы неплохо все. Но что можно загрузить в уазик такого, что нельзя загрузить в греат волл? Проходимость это же такая характеристика, которую часто используют в качестве манипуляции над солдатами, утаивая такую вещь как надежность двигателя, от которой в первую очередь зависит та самая проходимость. Вместо этого декларируют завышенный клиренс, который негативно влияет на устойчивость машины при больших скоростях, которые в военное время являются важнейшим конкурентным преимуществом.

Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.

Короче при выборе из таких вариантов:
а) продолжать ремонтировать и закупать у агрессора запчасти для уазиков;
б) только частично заменить уазики на тойоту Тундру и продолжать ремонт старых уазиков в военных гаражах;
в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;

я считаю самым перспективным вариант в)


Вы не родственник Гладковского(в девичестве Свинарчука)?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:44

И это все о нем:
в 1978 году на международном салоне в городе Турин (Италия) он (как указывается в ряде источников) вошёл в десятку лучших автомобилей Европы. В 1979 году на международной выставке в городе Ческе-Будеёвице (ЧССР) он получил золотую медаль как один из лучших автомобилей для жителей села.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... %D0%97-969
Это еще старая модель, не 1302. А еще были ЛуАЗ-967, ЛуАЗ-2403...

https://24tv.ua/ru/vspomnit_vse_luaz_na ... ny_n890635

https://www.volynnews.com/news/auto/lua ... iudykhodu/

И последнее - грязевой тест-драйв от россиян (https://www.youtube.com/watch?v=VlQHSEH0a_4) прошли только 2 машины - "Нива" со спецколесами и старый обычный ЛуАЗ. Обычная "Нива" и два "Патриота" (обычный и спец) от борьбы отказались.

Нет, я понимаю, зачем восстанавливать своё ("совковые" конструкторы, технологи, просто специалисты давно на пенсии, толковые рабочие разъехались по загрнаницам, молодежь не хочет - проще работать "менеджером по торговле"), когда есть старый добрый Китай - всегда готовый продать все, что потребуется...

Интересно было бы посмотреть подобный тест-драйв Great Wall против ЛуАЗа.
yanyura
 
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