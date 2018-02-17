Армійським УАЗам знайшли заміну

Додано: Нед 25 бер, 2018 12:15

Igorten написав: В лучших традициях предшественников В лучших традициях предшественников

хз, а если лучший вариант?зачем платить больше, если подобная военная техника априори не долго живет, когда эксплуатируется в военных условиях? Что-то я не видел уазиков в идеальном состоянии, даже тех, которые в ВСУ служат по безнадеге до сих пор. Когда едешь в нем, то всю душу из тебя вытрясет. Про проходимость, про грузоподъемность можно говорить, что вроде бы неплохо все. Но что можно загрузить в уазик такого, что нельзя загрузить в греат волл? Проходимость это же такая характеристика, которую часто используют в качестве манипуляции над солдатами, утаивая такую вещь как надежность двигателя, от которой в первую очередь зависит та самая проходимость. Вместо этого декларируют завышенный клиренс, который негативно влияет на устойчивость машины при больших скоростях, которые в военное время являются важнейшим конкурентным преимуществом.Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.Короче при выборе из таких вариантов:а) продолжать ремонтировать и закупать у агрессора запчасти для уазиков;б) только частично заменить уазики на тойоту Тундру и продолжать ремонт старых уазиков в военных гаражах;в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;я считаю самым перспективным вариант в)