Армійським УАЗам знайшли заміну

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Вертолетам (Миля) уже нашли замену, хлев-1 не пошел, будем во Франции (первой) закупать. Подошло время "бобиков". Вроде как, переданные лично сами знаете кем в 17 году военным санитарные автомобили, также построенные на китайской базе, оказались немного не того качества, которого от них ожидали.
Почитывал на днях статейку о "Богдане", что для своих троллейбусов двигатели в Пскове закупают, точнее говоря, закупали. Перестали закупать за два (!) дня до общения журналистов с представителями "Богдана". Да и заводик тот псковский странным образом не попал в список российских юрлиц, к которым применяются санкции. Даже не смотря на то, что производит продукцию в т.ч и для ВПК РФ. Совпадение?
Заменять изначально армейские УАЗы на гражданские ГреатВоллы мне кажется немного неправильным. Есть в мире достаточно много внедорожников изначально проектировавшихся под армейские нужды - УАЗы, Гелики, Хаммеры,армейские тайоты и так далее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Igorten написав:В лучших традициях предшественников
хз, а если лучший вариант?
зачем платить больше, если подобная военная техника априори не долго живет, когда эксплуатируется в военных условиях? Что-то я не видел уазиков в идеальном состоянии, даже тех, которые в ВСУ служат по безнадеге до сих пор. Когда едешь в нем, то всю душу из тебя вытрясет. Про проходимость, про грузоподъемность можно говорить, что вроде бы неплохо все. Но что можно загрузить в уазик такого, что нельзя загрузить в греат волл? Проходимость это же такая характеристика, которую часто используют в качестве манипуляции над солдатами, утаивая такую вещь как надежность двигателя, от которой в первую очередь зависит та самая проходимость. Вместо этого декларируют завышенный клиренс, который негативно влияет на устойчивость машины при больших скоростях, которые в военное время являются важнейшим конкурентным преимуществом.
Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.
Короче при выборе из таких вариантов: а) продолжать ремонтировать и закупать у агрессора запчасти для уазиков; б) только частично заменить уазики на тойоту Тундру и продолжать ремонт старых уазиков в военных гаражах; в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;
я считаю самым перспективным вариант в)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Igorten написав:В лучших традициях предшественников
хз, а если лучший вариант?
зачем платить больше, если подобная военная техника априори не долго живет, когда эксплуатируется в военных условиях? Что-то я не видел уазиков в идеальном состоянии, даже тех, которые в ВСУ служат по безнадеге до сих пор. Когда едешь в нем, то всю душу из тебя вытрясет. Про проходимость, про грузоподъемность можно говорить, что вроде бы неплохо все. Но что можно загрузить в уазик такого, что нельзя загрузить в греат волл? Проходимость это же такая характеристика, которую часто используют в качестве манипуляции над солдатами, утаивая такую вещь как надежность двигателя, от которой в первую очередь зависит та самая проходимость. Вместо этого декларируют завышенный клиренс, который негативно влияет на устойчивость машины при больших скоростях, которые в военное время являются важнейшим конкурентным преимуществом.
Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.
Короче при выборе из таких вариантов: а) продолжать ремонтировать и закупать у агрессора запчасти для уазиков; б) только частично заменить уазики на тойоту Тундру и продолжать ремонт старых уазиков в военных гаражах; в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;
я считаю самым перспективным вариант в)
Вы не родственник Гладковского(в девичестве Свинарчука)?
в 1978 году на международном салоне в городе Турин (Италия) он (как указывается в ряде источников) вошёл в десятку лучших автомобилей Европы. В 1979 году на международной выставке в городе Ческе-Будеёвице (ЧССР) он получил золотую медаль как один из лучших автомобилей для жителей села.
ЛуАЗ даже соревновался в проходимости болотом с импортными автомобилями похожего класса — французским "Рено Родео", австрийским "Гафлингером" и японцем "Сузуки Самурай". Не проиграл ЛуАЗу только австрийский джип. И эти фантастические показатели броневичок демонстрировал с сверхскромным двигателем.
Зате ледь з'їхавши з твердого покриття, «блоха» відразу перетворюється. На м'якому ґрунті підвіска вже не здалася мені настільки жорсткою. Дорожній просвіт майже в 300 мм і блокування заднього диференціала дозволяють легко штурмувати розкислу колію, що залишилася після будівельної техніки. На одному передньому приводі та «рідних» колесах машина залишає далеко позаду багатьох набагато більш серйозних всюдихідних конкурентів. Добре завантажені мотором передні колеса витягають позашляховик практично з будь-яких ситуацій. Додавши до цього підключення заднього моста з блокуванням диференціалу, отримуємо супервсюдихідний транспорт з найбільшими можливостями.
На болоті, ґрунті і при їзді по ріллі «Луноходу» немає рівних – даються в знаки наявність повністю незалежної підвіски, маленька вага і відсутність виступаючих під днищем агрегатів. Хоча у «ЛуАЗа» немає повноцінної роздавальної коробки з «понижайкою», але якщо вже зовсім притисне, то важелем управління КПП можна включити додаткову, особливо низьку першу передачу - краса! Недарма простенький сільський всюдихід завжди вважався найкращим підкорювачем бездоріжжя і до сих пір особливо користується популярністю у джиперів.
И последнее - грязевой тест-драйв от россиян (https://www.youtube.com/watch?v=VlQHSEH0a_4) прошли только 2 машины - "Нива" со спецколесами и старый обычный ЛуАЗ. Обычная "Нива" и два "Патриота" (обычный и спец) от борьбы отказались.
Нет, я понимаю, зачем восстанавливать своё ("совковые" конструкторы, технологи, просто специалисты давно на пенсии, толковые рабочие разъехались по заграницам, молодежь не хочет - проще работать "менеджером по торговле"), когда есть старый добрый Китай, всегда готовый продать все, что потребуется...
Интересно было бы посмотреть подобный тест-драйв Great Wall против ЛуАЗа.
yanyura, плюсую. А если вспомнить о том что на базе этой "волынки" были амфибии, да и цена не идет ни в какое сравнение ни с уаз ни с китайцем. Ну и еще одно немаловажное для военной техники - производство у себя. А на счет грузоподъемности - так за цену этого китайца можно было б сделать 2-3 таких блохи. Но аграрной державе не нужно свое автопроизводтство, поэтому имеем то что имеем.
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