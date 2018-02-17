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Армійським УАЗам
знайшли заміну

Армійським УАЗам знайшли заміну
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:45

  Shram написав:Заменять изначально армейские УАЗы на гражданские ГреатВоллы мне кажется немного неправильным. Есть в мире достаточно много внедорожников изначально проектировавшихся под армейские нужды - УАЗы, Гелики, Хаммеры,армейские тайоты и так далее.

Ну так не собирают на Богдане ни Гелики, ни Хаммеры, ни армейские тайоты и так далее... а собирают тарантасы из машинокомплектов ГрейтВол.
Если что, прямо сейчас американская армия заменяет 17 тысяч автомобилей Humvee на новую модель Oshkosh L-ATV https://topgearrussia.ru/news/25853_Ame ... u_Hammeru_
Вот где нашему президенту подумать о стране и подсуетится, по какому нибудь типа "лендлизу"договориться, чтоб передали украинской армии хотя бы 1-2 тысячи этих списанных машин, тем более прецендент уже был, когда списанные иракские машины передавали нам бесплатно.
Но, для наших "государственников" изначально гражданская китаймашина лучше и свой карман ближе.
Там. кстати, у этих "китайских богданов" основная проблема вылезла с топливной системой - уж очень требовательный он к качеству дизеля, не ниже евро-5 и масла лить туда надо не арал.
А какое г*вно вместо топлива в армию поставляют - всем известно. Будет хорошо если вообще дизель, а не авиатопливо неизвестного происхождения присадками разбадяженое :o
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:15

Re: Армійським УАЗам знайшли заміну

"Волынь" проектировалась именно как машина разведки или десанта, она способная работать в любых условиях и по проходимости ей реально нет равных, но очень маленькая грузоподьемность и мизерный моторесурс, поэтому это немного не то что
нужно армии в повседневном использовании, но то что "рэхворматоры" хотят поставлять в войска тянет на "зраду" побольше чем закупка запчастей для УАЗиков у агрессора через Беларусь.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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