Армійським УАЗам знайшли заміну

Ну так не собирают на Богдане ни Гелики, ни Хаммеры, ни армейские тайоты и так далее... а собирают тарантасы из машинокомплектов ГрейтВол.
Если что, прямо сейчас американская армия заменяет 17 тысяч автомобилей Humvee на новую модель Oshkosh L-ATV
Вот где нашему президенту подумать о стране и подсуетится, по какому нибудь типа "лендлизу"договориться, чтоб передали украинской армии хотя бы 1-2 тысячи этих списанных машин, тем более прецендент уже был, когда списанные иракские машины передавали нам бесплатно.
Но, для наших "государственников" изначально гражданская китаймашина лучше и свой карман ближе.
Там. кстати, у этих "китайских богданов" основная проблема вылезла с топливной системой - уж очень требовательный он к качеству дизеля, не ниже евро-5 и масла лить туда надо не арал.
А какое г*вно вместо топлива в армию поставляют - всем известно. Будет хорошо если вообще дизель, а не авиатопливо неизвестного происхождения присадками разбадяженое