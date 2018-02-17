Армійським УАЗам знайшли заміну

Додано: Нед 25 бер, 2018 15:45

Shram написав: Заменять изначально армейские УАЗы на гражданские ГреатВоллы мне кажется немного неправильным. Есть в мире достаточно много внедорожников изначально проектировавшихся под армейские нужды - УАЗы, Гелики, Хаммеры,армейские тайоты и так далее. Заменять изначально армейские УАЗы на гражданские ГреатВоллы мне кажется немного неправильным. Есть в мире достаточно много внедорожников изначально проектировавшихся под армейские нужды - УАЗы, Гелики, Хаммеры,армейские тайоты и так далее.

изначально гражданская

Ну так не собирают на Богдане ни Гелики, ни Хаммеры, ни армейские тайоты и так далее... а собирают тарантасы из машинокомплектов ГрейтВол.Если что, прямо сейчас американская армия заменяетавтомобилей Humvee на новую модель Oshkosh L-ATVВот где нашему президенту подумать о стране и подсуетится, по какому нибудь типа "лендлизу"договориться, чтоб передали украинской армии хотя бы 1-2 тысячи этих списанных машин, тем более прецендент уже был, когда списанные иракские машины передавали нам бесплатно.Но, для наших "государственников"китаймашина лучше и свой карман ближе.Там. кстати, у этих "китайских богданов" основная проблема вылезла с топливной системой - уж очень требовательный он к качеству дизеля, не ниже евро-5 и масла лить туда надо не арал.А какое г*вно вместо топлива в армию поставляют - всем известно. Будет хорошо если вообще дизель, а не авиатопливо неизвестного происхождения присадками разбадяженое