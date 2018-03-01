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Армійським УАЗам
знайшли заміну

Армійським УАЗам знайшли заміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:15

Re: Армійським УАЗам знайшли заміну

"Волынь" проектировалась именно как машина разведки или десанта, она способная работать в любых условиях и по проходимости ей реально нет равных, но очень маленькая грузоподьемность и мизерный моторесурс, поэтому это немного не то что
нужно армии в повседневном использовании, но то что "рэхворматоры" хотят поставлять в войска тянет на "зраду" побольше чем закупка запчастей для УАЗиков у агрессора через Беларусь.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:55

Секрет прост: эти ГрейтВолы - "кого надо" ГрейтВолы :wink:
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:00

Re: Армійським УАЗам знайшли заміну

  antikkristall написав:очень маленькая грузоподьемность и мизерный моторесурс, поэтому это немного не то что
нужно армии в повседневном использовании

Читаем обсуждаемую статью
«Богдан 2351». Автомобиль предназначен для перевозки военных, транспортировки небольших грузов, патрулирования.
...
Кабина машины четырехдверная, рассчитана на пятерых людей
...
По прочности кузова и надежности пикап уступает японским и немецким аналогам.

5 человек это перевозка военных? Чисто патрулирование - согласен.

И читаем про ЛуАЗ-1302-05 «Форос»
1 августа 1999
«Форос» отличается от известной модели 1302 не только дизайном и открытым кузовом с дугой безопасности. Под капотом у него 37-сильный дизель итальянской фирмы «Ломбардини» LDW 1404 (рабочий объем — 1372 смз). Контрольный расход топлива — 7,7 л/100 км. Максимальная скорость — 100 км/ч. Остальные характеристики такие же, как у 1302, в том числе способность преодолевать 60-процентные подъемы и броды глубиной до полуметра.

https://www.zr.ru/content/articles/7284 ... _plazhej/#
Чем он не пригоден для такой же "перевозки военных, транспортировки небольших грузов, патрулирования" как и Great Wall Wingle 5?

И не забываем, что на дворе уже 2018-й - новые технологии, новые двигатели, новые комлектующие и материалы.

Регулярная цена, грн. (2017 г.пр.) - 588 600

Конфигурация (привожу выборочно то, что крайне необходимо для патрулирования)

"Детские" замки задних дверей

Электростеклоподъемники
Кожаный руль
Кожаная обивка сидений

CD + USB + радио (управление на руле)
CD + USB + радио

Обновленный интерьер (черн. цвет)
Хромирован. дверн. ручки

Защитное покрытие грузового отсека (13 100 грн.) (дополнительно к стоимости)

http://greatwall-ukraine.com/auto/great ... gle-5.html
Т.е. примерно $21 000 за каждую. Сколько таких машин нужно армии?

И, как писали раньше, найдите 10 отличий между
Great Wall Wingle 5
http://greatwall-ukraine.com/assets/ima ... xt/e-1.gif
от
«Богдан 2351»
https://antikor.com.ua/foto/articles_fo ... 227936.jpg
Востаннє редагувалось yanyura в Нед 25 бер, 2018 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:09

  Ratatui написав:Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.

в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;

я считаю самым перспективным вариант в)


Похоже вы не понимаете.
УАЗ, Гелик, Хаммер - изначально проектировались под армейские нужды.
А Грейтволл проектировался под нужды "простого мужичка".
И сравнивать их неуместно.

Как неуместно сравнивать например, кроссовки и берцы. Безусловно кроссовки легче, красивее и комфортнее для бега по ровной поверхности. Но все армии мира предпочитают обувать солдат в берцы, а не кроссовки.

Так и тут. Ну не нужен в армейской машине кондер, электрические стеклоподьемники , пластиковые крашенные бампера и прочее.
Но как было сказано: "этот грейтволл - того кого надо грейтволл".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:18

  Shram написав:
  Ratatui написав:Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.

в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;

я считаю самым перспективным вариант в)


Похоже вы не понимаете.
УАЗ, Гелик, Хаммер - изначально проектировались под армейские нужды.
А Грейтволл проектировался под нужды "простого мужичка".
И сравнивать их неуместно.

Как неуместно сравнивать например, кроссовки и берцы. Безусловно кроссовки легче, красивее и комфортнее для бега по ровной поверхности. Но все армии мира предпочитают обувать солдат в берцы, а не кроссовки.

Так и тут. Ну не нужен в армейской машине кондер, электрические стеклоподьемники , пластиковые крашенные бампера и прочее.
Но как было сказано: "этот грейтволл - того кого надо грейтволл".


А я тут причём? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:25

Вот , что нас спасет:

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Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:50

Между тем украинская земля и сама богата на умельцев.
Украинский джип ”Вепрь” — Хаммер и Грейт Вол нервно курят в уголке:
https://www.youtube.com/watch?v=SzbG9TP46XM
https://www.drive2.ru/b/4062246863888253046/Зображення
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:01

  warlamp написав:Между тем украинская земля и сама богата на умельцев.
Украинский джип ”Вепрь” — Хаммер и Грейт Вол нервно курят в уголке:
https://www.youtube.com/watch?v=SzbG9TP46XM
https://www.drive2.ru/b/4062246863888253046/Зображення


В данное НЛО даже такие особы как Рубан и Савченко с расстояния километра в полтора из камнеметалки попадут. А для нормального ПТУРа или гранатомета это не цель , а находка.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:04

Мы тут спорим, что-то доказываем друг другу, а новость то фейковая - Богдан 2351 будет не для обычных военных, не для патрулирования тех, что "работают" в поле, в АТО/ССО, а для комсостава, и не низшего звена:
16 марта 2017 г.
«Богдан» показал новый бронированный автомобиль для ССО
...
Специальный «командирский» автомобиль Богдан 2351
...

https://antikor.com.ua/articles/157369- ... j_dlja_sso
20 августа 2017
Военная техника на Крещатике: Что покажут в этом году
...
"Богдан 2351" ком.
...

https://antikor.com.ua/articles/186364- ... _etom_godu

Теперь понятно, почему там необходимы
Кондиционер
"Детские" замки задних дверей
Электростеклоподъемники
Кожаный руль
Кожаная обивка сидений
CD + USB + радио (управление на руле)
CD + USB + радио
Обновленный интерьер (черн. цвет)
Хромирован. дверн. ручки
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:27

  yanyura написав:Мы тут спорим, что-то доказываем друг другу, а новость то фейковая - Богдан 2351 будет не для обычных военных, не для патрулирования тех, что "работают" в поле, в АТО/ССО, а для комсостава, и не низшего звена:
16 марта 2017 г.
«Богдан» показал новый бронированный автомобиль для ССО
...
Специальный «командирский» автомобиль Богдан 2351
...

https://antikor.com.ua/articles/157369- ... j_dlja_sso
20 августа 2017
Военная техника на Крещатике: Что покажут в этом году
...
"Богдан 2351" ком.
...

https://antikor.com.ua/articles/186364- ... _etom_godu

Теперь понятно, почему там необходимы
Кондиционер
"Детские" замки задних дверей
Электростеклоподъемники
Кожаный руль
Кожаная обивка сидений
CD + USB + радио (управление на руле)
CD + USB + радио
Обновленный интерьер (черн. цвет)
Хромирован. дверн. ручки


Мельчает комсостав. Нет чтобы геликов закупить. А да забыл косорукий богдан их не собрать не сможет ни бабла попилить.
Ratatui
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