Армійським УАЗам знайшли заміну

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"Волынь" проектировалась именно как машина разведки или десанта, она способная работать в любых условиях и по проходимости ей реально нет равных, но очень маленькая грузоподьемность и мизерный моторесурс, поэтому это немного не то что нужно армии в повседневном использовании, но то что "рэхворматоры" хотят поставлять в войска тянет на "зраду" побольше чем закупка запчастей для УАЗиков у агрессора через Беларусь.
antikkristall написав:очень маленькая грузоподьемность и мизерный моторесурс, поэтому это немного не то что нужно армии в повседневном использовании
Читаем обсуждаемую статью
«Богдан 2351». Автомобиль предназначен для перевозки военных, транспортировки небольших грузов, патрулирования. ... Кабина машины четырехдверная, рассчитана на пятерых людей ... По прочности кузова и надежности пикап уступает японским и немецким аналогам.
5 человек это перевозка военных? Чисто патрулирование - согласен.
И читаем про ЛуАЗ-1302-05 «Форос»
1 августа 1999 «Форос» отличается от известной модели 1302 не только дизайном и открытым кузовом с дугой безопасности. Под капотом у него 37-сильный дизель итальянской фирмы «Ломбардини» LDW 1404 (рабочий объем — 1372 смз). Контрольный расход топлива — 7,7 л/100 км. Максимальная скорость — 100 км/ч. Остальные характеристики такие же, как у 1302, в том числе способность преодолевать 60-процентные подъемы и броды глубиной до полуметра.
Ratatui написав:Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.
в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;
я считаю самым перспективным вариант в)
Похоже вы не понимаете. УАЗ, Гелик, Хаммер - изначально проектировались под армейские нужды. А Грейтволл проектировался под нужды "простого мужичка". И сравнивать их неуместно.
Как неуместно сравнивать например, кроссовки и берцы. Безусловно кроссовки легче, красивее и комфортнее для бега по ровной поверхности. Но все армии мира предпочитают обувать солдат в берцы, а не кроссовки.
Так и тут. Ну не нужен в армейской машине кондер, электрические стеклоподьемники , пластиковые крашенные бампера и прочее. Но как было сказано: "этот грейтволл - того кого надо грейтволл".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Ratatui написав:Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.
в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;
я считаю самым перспективным вариант в)
Похоже вы не понимаете. УАЗ, Гелик, Хаммер - изначально проектировались под армейские нужды. А Грейтволл проектировался под нужды "простого мужичка". И сравнивать их неуместно.
Как неуместно сравнивать например, кроссовки и берцы. Безусловно кроссовки легче, красивее и комфортнее для бега по ровной поверхности. Но все армии мира предпочитают обувать солдат в берцы, а не кроссовки.
Так и тут. Ну не нужен в армейской машине кондер, электрические стеклоподьемники , пластиковые крашенные бампера и прочее. Но как было сказано: "этот грейтволл - того кого надо грейтволл".
Мы тут спорим, что-то доказываем друг другу, а новость то фейковая - Богдан 2351 будет не для обычных военных, не для патрулирования тех, что "работают" в поле, в АТО/ССО, а для комсостава, и не низшего звена:
16 марта 2017 г. «Богдан» показал новый бронированный автомобиль для ССО ... Специальный «командирский» автомобиль Богдан 2351 ...
Кондиционер "Детские" замки задних дверей Электростеклоподъемники Кожаный руль Кожаная обивка сидений CD + USB + радио (управление на руле) CD + USB + радио Обновленный интерьер (черн. цвет) Хромирован. дверн. ручки
yanyura написав:Мы тут спорим, что-то доказываем друг другу, а новость то фейковая - Богдан 2351 будет не для обычных военных, не для патрулирования тех, что "работают" в поле, в АТО/ССО, а для комсостава, и не низшего звена:
16 марта 2017 г. «Богдан» показал новый бронированный автомобиль для ССО ... Специальный «командирский» автомобиль Богдан 2351 ...
Кондиционер "Детские" замки задних дверей Электростеклоподъемники Кожаный руль Кожаная обивка сидений CD + USB + радио (управление на руле) CD + USB + радио Обновленный интерьер (черн. цвет) Хромирован. дверн. ручки
Мельчает комсостав. Нет чтобы геликов закупить. А да забыл косорукий богдан их не собрать не сможет ни бабла попилить.