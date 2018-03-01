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Армійським УАЗам
знайшли заміну

Армійським УАЗам знайшли заміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:01

Ratatui
От ПТУРА даже все виды брони танка не спасают, не говоря уже про ГрейтВол а-ля поросёнок и уазик. Задачи у них просто разные. Танки оборону прорывают, а уазики генеральские попы возят.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:05

  warlamp написав:Ratatui
От ПТУРА даже все виды брони танка не спасают, не говоря уже про ГрейтВол а-ля поросёнок и уазик. Задачи у них просто разные. Танки оборону прорывают, а уазики генеральские попы возят.


Да уазики как раз универсальны и очень проходимы по грязи и прочему бездоржью. А вот смогут ли китайцы чернозем помесить вопрос большой.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:27

  Ratatui написав:
  warlamp написав:Ratatui
От ПТУРА даже все виды брони танка не спасают, не говоря уже про ГрейтВол а-ля поросёнок и уазик. Задачи у них просто разные. Танки оборону прорывают, а уазики генеральские попы возят.


Да уазики как раз универсальны и очень проходимы по грязи и прочему бездоржью. А вот смогут ли китайцы чернозем помесить вопрос большой.

Уазик чем хорош, что граната РПГ и ракета ПТУРа просто прорывает брезент и летит дальше - взрыватель не срабатывает. Американцы по этой причине на хамерах ездят с открытыми дверями.
warlamp
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