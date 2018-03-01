Армійським УАЗам знайшли заміну

Ratatui
От ПТУРА даже все виды брони танка не спасают, не говоря уже про ГрейтВол а-ля поросёнок и уазик. Задачи у них просто разные. Танки оборону прорывают, а уазики генеральские попы возят.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 20:01
Ratatui
От ПТУРА даже все виды брони танка не спасают, не говоря уже про ГрейтВол а-ля поросёнок и уазик. Задачи у них просто разные. Танки оборону прорывают, а уазики генеральские попы возят.
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:05
Да уазики как раз универсальны и очень проходимы по грязи и прочему бездоржью. А вот смогут ли китайцы чернозем помесить вопрос большой.
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:27
Уазик чем хорош, что граната РПГ и ракета ПТУРа просто прорывает брезент и летит дальше - взрыватель не срабатывает. Американцы по этой причине на хамерах ездят с открытыми дверями.
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