Армійським УАЗам знайшли заміну

Додано: Пон 26 бер, 2018 07:58

Shram написав: Ratatui написав: Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.



в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;



я считаю самым перспективным вариант в) Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;я считаю самым перспективным вариант в)



Похоже вы не понимаете.

УАЗ, Гелик, Хаммер - изначально проектировались под армейские нужды.

А Грейтволл проектировался под нужды "простого мужичка".

И сравнивать их неуместно.



Как неуместно сравнивать например, кроссовки и берцы. Безусловно кроссовки легче, красивее и комфортнее для бега по ровной поверхности. Но все армии мира предпочитают обувать солдат в берцы, а не кроссовки.



Так и тут. Ну не нужен в армейской машине кондер, электрические стеклоподьемники , пластиковые крашенные бампера и прочее.

Но как было сказано: "этот грейтволл - того кого надо грейтволл". Похоже вы не понимаете.УАЗ, Гелик, Хаммер - изначальноА Грейтволл проектировался под нужды "простого мужичка".И сравнивать их неуместно.Как неуместно сравнивать например, кроссовки и берцы. Безусловно кроссовки легче, красивее и комфортнее для бега по ровной поверхности. Но все армии мира предпочитают обувать солдат в берцы, а не кроссовки.Так и тут. Ну не нужен в армейской машине кондер, электрические стеклоподьемники , пластиковые крашенные бампера и прочее.Но как было сказано: "этот грейтволл - того кого надо грейтволл".

Если "кого надо" это значит, что украинского предпринимателя или производителя, то в пользу Great Wall появляется еще один сильный козырь на уровне ТУЗа. К тому же почему кто-то решил, что Great Wall исключительно гражданская версия? Это не так.УАЗ, Гелик, Хаммер тоже не только гражданские версии имеют. Но разработка гражданской и военной версии часто ведутся почти одновременно. Ведь это обычное транспортное средство, в отличие от танка. Вы где-нибудь видели гражданскую версию танка Абрамс или, например, танка Т-84? То-то же.Я так понимаю, что здесь собрались военные эксперты, регулярно нюхающие порох и привыкшие к кирзовым сапогам? Это в каких армиях мира берцы гарантируют безусловные победы??? Известно ли вам, что те же ненавистные кроссовки также применяются довольно в нередких случаях?И в конце концов, может победы в современных войнах гарантируют трезвая военная политика, оснащение армии техникой с самым лучшим соотношением цена-качество, а не басни пожилых солдат о том, что пуля дура, а штык молодец?