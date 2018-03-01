RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Армійським УАЗам
знайшли заміну

Армійським УАЗам знайшли заміну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:01

Ratatui
От ПТУРА даже все виды брони танка не спасают, не говоря уже про ГрейтВол а-ля поросёнок и уазик. Задачи у них просто разные. Танки оборону прорывают, а уазики генеральские попы возят.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 537
З нами з: 13.03.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:05

  warlamp написав:Ratatui
От ПТУРА даже все виды брони танка не спасают, не говоря уже про ГрейтВол а-ля поросёнок и уазик. Задачи у них просто разные. Танки оборону прорывают, а уазики генеральские попы возят.


Да уазики как раз универсальны и очень проходимы по грязи и прочему бездоржью. А вот смогут ли китайцы чернозем помесить вопрос большой.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 30.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:27

  Ratatui написав:
  warlamp написав:Ratatui
От ПТУРА даже все виды брони танка не спасают, не говоря уже про ГрейтВол а-ля поросёнок и уазик. Задачи у них просто разные. Танки оборону прорывают, а уазики генеральские попы возят.


Да уазики как раз универсальны и очень проходимы по грязи и прочему бездоржью. А вот смогут ли китайцы чернозем помесить вопрос большой.

Уазик чем хорош, что граната РПГ и ракета ПТУРа просто прорывает брезент и летит дальше - взрыватель не срабатывает. Американцы по этой причине на хамерах ездят с открытыми дверями.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 537
З нами з: 13.03.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:58

  Shram написав:
  Ratatui написав:Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.

в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;

я считаю самым перспективным вариант в)


Похоже вы не понимаете.
УАЗ, Гелик, Хаммер - изначально проектировались под армейские нужды.
А Грейтволл проектировался под нужды "простого мужичка".
И сравнивать их неуместно.

Как неуместно сравнивать например, кроссовки и берцы. Безусловно кроссовки легче, красивее и комфортнее для бега по ровной поверхности. Но все армии мира предпочитают обувать солдат в берцы, а не кроссовки.

Так и тут. Ну не нужен в армейской машине кондер, электрические стеклоподьемники , пластиковые крашенные бампера и прочее.
Но как было сказано: "этот грейтволл - того кого надо грейтволл".


Если "кого надо" это значит, что украинского предпринимателя или производителя, то в пользу Great Wall появляется еще один сильный козырь на уровне ТУЗа. К тому же почему кто-то решил, что Great Wall исключительно гражданская версия? Это не так.

УАЗ, Гелик, Хаммер тоже не только гражданские версии имеют. Но разработка гражданской и военной версии часто ведутся почти одновременно. Ведь это обычное транспортное средство, в отличие от танка. Вы где-нибудь видели гражданскую версию танка Абрамс или, например, танка Т-84? То-то же.

Я так понимаю, что здесь собрались военные эксперты, регулярно нюхающие порох и привыкшие к кирзовым сапогам? Это в каких армиях мира берцы гарантируют безусловные победы??? Известно ли вам, что те же ненавистные кроссовки также применяются довольно в нередких случаях?

И в конце концов, может победы в современных войнах гарантируют трезвая военная политика, оснащение армии техникой с самым лучшим соотношением цена-качество, а не басни пожилых солдат о том, что пуля дура, а штык молодец?
Востаннє редагувалось buratinyo в Пон 26 бер, 2018 08:16, всього редагувалось 1 раз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 757
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:08

  Ratatui написав:Мельчает комсостав. Нет чтобы геликов закупить. А да забыл косорукий богдан их не собрать не сможет ни бабла попилить.


Какие ваши предложения, диванный российский воин? Хотите предложить разместить заказ на другом более подходящем заводе, надеюсь не на ЗАЗе? :lol:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 757
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:58

  buratinyo написав:
  Ratatui написав:Мельчает комсостав. Нет чтобы геликов закупить. А да забыл косорукий богдан их не собрать не сможет ни бабла попилить.


Какие ваши предложения, диванный российский воин? Хотите предложить разместить заказ на другом более подходящем заводе, надеюсь не на ЗАЗе? :lol:


А чем ЗАЗ не подходит виртуальному бойцу с терроризмом?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 30.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вчені знайшли спосіб радикально знизити шкідливі викиди...
R2 » Нед 25 бер, 2018 19:41
2 50
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 20:27
mihaylik_vlad
Гривня стає важчою: НБУ презентував заміну деяких...
R2 » Сер 14 бер, 2018 11:49
9 413
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 12:34
Pegasmaster
У Windows знайшли серйозну уразливість
R2 » Чет 01 бер, 2018 07:36
3 140
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 19:10
myshapiton
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54932)
26.03.2018 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.