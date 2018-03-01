Армійським УАЗам знайшли заміну

Ratatui
От ПТУРА даже все виды брони танка не спасают, не говоря уже про ГрейтВол а-ля поросёнок и уазик. Задачи у них просто разные. Танки оборону прорывают, а уазики генеральские попы возят.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 20:01
Ratatui
От ПТУРА даже все виды брони танка не спасают, не говоря уже про ГрейтВол а-ля поросёнок и уазик. Задачи у них просто разные. Танки оборону прорывают, а уазики генеральские попы возят.
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:05
Да уазики как раз универсальны и очень проходимы по грязи и прочему бездоржью. А вот смогут ли китайцы чернозем помесить вопрос большой.
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:27
Уазик чем хорош, что граната РПГ и ракета ПТУРа просто прорывает брезент и летит дальше - взрыватель не срабатывает. Американцы по этой причине на хамерах ездят с открытыми дверями.
Додано: Пон 26 бер, 2018 07:58
Если "кого надо" это значит, что украинского предпринимателя или производителя, то в пользу Great Wall появляется еще один сильный козырь на уровне ТУЗа. К тому же почему кто-то решил, что Great Wall исключительно гражданская версия? Это не так.
УАЗ, Гелик, Хаммер тоже не только гражданские версии имеют. Но разработка гражданской и военной версии часто ведутся почти одновременно. Ведь это обычное транспортное средство, в отличие от танка. Вы где-нибудь видели гражданскую версию танка Абрамс или, например, танка Т-84? То-то же.
Я так понимаю, что здесь собрались военные эксперты, регулярно нюхающие порох и привыкшие к кирзовым сапогам? Это в каких армиях мира берцы гарантируют безусловные победы??? Известно ли вам, что те же ненавистные кроссовки также применяются довольно в нередких случаях?
И в конце концов, может победы в современных войнах гарантируют трезвая военная политика, оснащение армии техникой с самым лучшим соотношением цена-качество, а не басни пожилых солдат о том, что пуля дура, а штык молодец?
Востаннє редагувалось buratinyo в Пон 26 бер, 2018 08:16, всього редагувалось 1 раз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:08
Какие ваши предложения, диванный российский воин? Хотите предложить разместить заказ на другом более подходящем заводе, надеюсь не на ЗАЗе?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:58
А чем ЗАЗ не подходит виртуальному бойцу с терроризмом?
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