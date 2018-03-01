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Армійським УАЗам знайшли заміну
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:01
Ratatui
От ПТУРА даже все виды брони танка не спасают, не говоря уже про ГрейтВол а-ля поросёнок и уазик. Задачи у них просто разные. Танки оборону прорывают, а уазики генеральские попы возят.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 20:05
warlamp написав:Ratatui
От ПТУРА даже все виды брони танка не спасают, не говоря уже про ГрейтВол а-ля поросёнок и уазик. Задачи у них просто разные. Танки оборону прорывают, а уазики генеральские попы возят.
Да уазики как раз универсальны и очень проходимы по грязи и прочему бездоржью. А вот смогут ли китайцы чернозем помесить вопрос большой.
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Ratatui
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Додано: Нед 25 бер, 2018 20:27
Ratatui написав: warlamp написав:Ratatui
От ПТУРА даже все виды брони танка не спасают, не говоря уже про ГрейтВол а-ля поросёнок и уазик. Задачи у них просто разные. Танки оборону прорывают, а уазики генеральские попы возят.
Да уазики как раз универсальны и очень проходимы по грязи и прочему бездоржью. А вот смогут ли китайцы чернозем помесить вопрос большой.
Уазик чем хорош, что граната РПГ и ракета ПТУРа просто прорывает брезент и летит дальше - взрыватель не срабатывает. Американцы по этой причине на хамерах ездят с открытыми дверями.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 07:58
Shram написав: Ratatui написав:
Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.
в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;
я считаю самым перспективным вариант в)
Похоже вы не понимаете.
УАЗ, Гелик, Хаммер - изначально проектировались под армейские нужды
.
А Грейтволл проектировался под нужды "простого мужичка".
И сравнивать их неуместно.
Как неуместно сравнивать например, кроссовки и берцы. Безусловно кроссовки легче, красивее и комфортнее для бега по ровной поверхности. Но все армии мира предпочитают обувать солдат в берцы, а не кроссовки.
Так и тут. Ну не нужен в армейской машине кондер, электрические стеклоподьемники , пластиковые крашенные бампера и прочее.
Но как было сказано: "этот грейтволл - того кого надо грейтволл".
Если "кого надо" это значит, что украинского предпринимателя или производителя, то в пользу Great Wall появляется еще один сильный козырь на уровне ТУЗа. К тому же почему кто-то решил, что Great Wall исключительно гражданская версия? Это не так.
УАЗ, Гелик, Хаммер тоже не только гражданские версии имеют. Но разработка гражданской и военной версии часто ведутся почти одновременно. Ведь это обычное транспортное средство, в отличие от танка. Вы где-нибудь видели гражданскую версию танка Абрамс или, например, танка Т-84? То-то же.
Я так понимаю, что здесь собрались военные эксперты, регулярно нюхающие порох и привыкшие к кирзовым сапогам? Это в каких армиях мира берцы гарантируют безусловные победы??? Известно ли вам, что те же ненавистные кроссовки также применяются довольно в нередких случаях?
И в конце концов, может победы в современных войнах гарантируют трезвая военная политика, оснащение армии техникой с самым лучшим соотношением цена-качество, а не басни пожилых солдат о том, что пуля дура, а штык молодец?
Востаннє редагувалось buratinyo
в Пон 26 бер, 2018 08:16, всього редагувалось 1 раз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:08
Ratatui написав:
Мельчает комсостав. Нет чтобы геликов закупить. А да забыл косорукий богдан их не собрать не сможет ни бабла попилить.
Какие ваши предложения, диванный российский воин? Хотите предложить разместить заказ на другом более подходящем заводе, надеюсь не на ЗАЗе?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:35
Ratatui написав: buratinyo написав: Ratatui написав:
Мельчает комсостав. Нет чтобы геликов закупить. А да забыл косорукий богдан их не собрать не сможет ни бабла попилить.
Какие ваши предложения, диванный российский воин? Хотите предложить разместить заказ на другом более подходящем заводе, надеюсь не на ЗАЗе?
А чем ЗАЗ не подходит виртуальному бойцу с терроризмом?
Значит про российский диван он не отрицает, а про ЗАЗ сомневается.
Судя по ценам на давно морально устаревшие ланосы ЗАЗ имеет слишком высокие косвенные, т.е. административные затраты, это во первых. Во-вторых, оборудование ЗАЗа не предназначено для выпуска военной техники с высокой проходимостью.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:47
buratinyo написав: Shram написав: Ratatui написав:
Китайский Great Wall достойный вариант на сегодня. Ведь в современном мире в состав качества военных машин уже обязательно включается такой показатель как цена. Одна Тойота Тундра или один Мерседес Геленваген менее интересны для ВСУ, чем два-три Great Wall, закупленные за те же деньги. И это я считаю правильным. Кто хочет пусть покупает себе все, что хочет, а ВСУ полностью должны быть обеспечены транспортом, который к тому же значительно превышает технические характеристики нынешних УАЗов.
в) полностью заменить уазики на Great Wall, сотрудничать в этом плане с Китаем - страной с фантастическими темпами роста экономики, попутно учась у него развивать собственное производство;
я считаю самым перспективным вариант в)
Похоже вы не понимаете.
УАЗ, Гелик, Хаммер - изначально проектировались под армейские нужды
.
А Грейтволл проектировался под нужды "простого мужичка".
И сравнивать их неуместно.
Как неуместно сравнивать например, кроссовки и берцы. Безусловно кроссовки легче, красивее и комфортнее для бега по ровной поверхности. Но все армии мира предпочитают обувать солдат в берцы, а не кроссовки.
Так и тут. Ну не нужен в армейской машине кондер, электрические стеклоподьемники , пластиковые крашенные бампера и прочее.
Но как было сказано: "этот грейтволл - того кого надо грейтволл".
Если "кого надо" это значит, что украинского предпринимателя или производителя, то в пользу Great Wall появляется еще один сильный козырь на уровне ТУЗа.
"Кто надо" покупает в Китае грейтволл, красит его в зеленый цвет и за счет админ.ресурса продает в ВС Украины с наценкой.
В чем тут туз?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:49
Shram ну про того, чей туз, не говорилось же)
довольно, чтобы сей шулер имел (и?) гражданство Украины
Боже, Царя Шеколадного храни!
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