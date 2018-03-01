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Армійським УАЗам знайшли заміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 20:49
buratinyo написав: Shram написав:
"Кто надо" покупает в Китае грейтволл, красит его в зеленый цвет и за счет админ.ресурса продает в ВС Украины с наценкой.
В чем тут туз?
С чего то надо же начинать. А производство обычно начинается со сборки. Главное начать и процесс пойдет. Потом подтянутся местные поставщики комплектующих и положительный эффект денежного мультипликатора все постепенно ощутят, т.е. заработают.
Откуда инфа о том, что здесь будут только красить?
Здесь будут только пленку с краски срывать.
Иначе все заборы в радиусе 10км от завода будут цвета хаки.
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