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Українці розробили інтернет-платформу для захисту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 бер, 2018 07:57
Пропонуємо до обговорення:
Український стартап AxDraft розробив платформу, яка допомагає безкоштовно і швидко підготувати документи для захисту прав споживачів на отримання інформації українською мовою.
Дивися повний текст Українці розробили інтернет-платформу для захисту державної мови
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Додано: Нед 25 бер, 2018 07:57
................ все остальное у нас хорошо видимо.... н-да
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