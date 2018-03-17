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Українці розробили
інтернет-платформу для захисту...

Українці розробили інтернет-платформу для захисту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 07:57

Українці розробили інтернет-платформу для захисту...

Пропонуємо до обговорення:
Український стартап AxDraft розробив платформу, яка допомагає безкоштовно і швидко підготувати документи для захисту прав споживачів на отримання інформації українською мовою.

Дивися повний текст Українці розробили інтернет-платформу для захисту державної мови.
R2
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................ все остальное у нас хорошо видимо.... н-да
svetoch-10
 
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