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Українці розробили
інтернет-платформу для захисту...

Українці розробили інтернет-платформу для захисту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 07:57

Українці розробили інтернет-платформу для захисту...

Пропонуємо до обговорення:
Український стартап AxDraft розробив платформу, яка допомагає безкоштовно і швидко підготувати документи для захисту прав споживачів на отримання інформації українською мовою.

Дивися повний текст Українці розробили інтернет-платформу для захисту державної мови.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:14

А может стоит голосовать рублем? Если в заведения где персонал обращается к вам на русском языке не будут ходить, то они либо сами начнут говорить на украинском или закроются (только нужно делать это цивилизованно без банд в балаклавах). з.ы. А я вот из-за таких борцунов - принципиально начал в последнее время общаться только на русском языке, даже если со мной говорят на украинском. (если удаляете комменты то пишите хотя-бы пункт правил который я нарушил).
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:02

Когда я читаю очередные перлы про потуги насаждения украинского языка, вспоминается нетленка от диктора местечкового канала.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:22

Язык не нужно защищать. Им нужно пользоваться. Или не пользоваться.
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:04

Этот технологический продукт нужно срочно запатентовать. А когда страны ЕС выстроятся в очередь за этим бесценным ноу-хау, Украина, благодаря его импорту, сможет вдвое увеличить свой ВВП.
Аудитор
 
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