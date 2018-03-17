Українці розробили інтернет-платформу для захисту...

Додано: Нед 25 бер, 2018 15:14
А может стоит голосовать рублем? Если в заведения где персонал обращается к вам на русском языке не будут ходить, то они либо сами начнут говорить на украинском или закроются (только нужно делать это цивилизованно без банд в балаклавах). з.ы. А я вот из-за таких борцунов - принципиально начал в последнее время общаться только на русском языке, даже если со мной говорят на украинском. (если удаляете комменты то пишите хотя-бы пункт правил который я нарушил).
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