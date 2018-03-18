За результатами дослідження Україна є найбільш доступною країною Європи.
Дивися повний текст Україна потрапила до ТОП-3 найдешевших країн для життя.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 08:18
Україна потрапила до ТОП-3 найдешевших країн для життя
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна потрапила до ТОП-3 найдешевших країн для життя.
Додано: Нед 25 бер, 2018 08:18
Реально отличная новость для IT-работников и всех остальных кто зарабатывает в твердой валюте...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 25 бер, 2018 08:57
Re: Україна потрапила до ТОП-3 найдешевших країн для життя
Просто серпом по причинным местам зрадофилов.))
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Нед 25 бер, 2018 09:06
Зарплати у дагатших країнах просто відповідають витратам. Щоб платити по 1-1,5 євро за проїзд у транспотрі, 150-250євро за кмуналку, купувати медичні страховки, бо без них ні як, палтити по 1,5-1,8 євро за бензин та 1,2-1,5 евро за дизель треба мати відпоівдну зарплату, от і все.
І якщо ми хочемо мати такі зарплати як там, то паралельо із їхнім зростанням дорожчатиме все, адже, щоб дівчинка у афінському супермаркеті отримувала 600 євро за ту ж роботу, за яку така само дівчинка у такому само київському супермаркеті отримує 6500грн треба десь їй гроші на зарплату взяти. А де взяти? Закласти у ціни, іншого шляху немає.
Наші люди трохи дивні, хочуть зарплату як там, а ціни на все як тут, а так не буває. Зростання доходів неминуче супроводжуватиметься зростанням цін, і голосуючи за тих, хто обіцяє все здешевити ви голосуєте за пласну бідність!
Через те, що у нас практично безплатний транспорт, копійчані тарифа ЖКХ, мізерні акцизи на бензин, типу "безплатна" медицина, ми живемо серед бруду, у обшарпаних будинках, ходимо і їздимо розбитими вулицями на роздовбаному транспорті, а те, що коштує це у нас дешево, дає можливість роботодавцю платити меншу зарплату.
Популісти не народ люблять, а своїх господарів і служать їм, а народ двічи в дурнях. Спершу за наші податки, дотують з бюджета низькі тарифи, транспорт, типу безплатну медиціну, і саме завдяки цьому, роботодавці отримують можливість нам менше платити!
Таким чином, голосуючи за популістів, народ голосує за власну бідність. 27 років поспіль...
Додано: Нед 25 бер, 2018 09:13
Мне кажется всё с точностью до наоборот.
Уровень доходов аборигенного населения такой низкий, что стоимость услуг и ряда местных товаров не может оторваться от столь низкого уровня доходов.
Заметьте, что все страны мечты, куда люди бегут жить и работать, находятся в ровно противоположной части этого ТОПа.
Додано: Нед 25 бер, 2018 09:32
Обогнали Никарагуа и Сомали! Есть чем гордится!
Остается невыясненным один загадочный вопрос: почему при мизерном уровне доходов в Украине, цены на продукты питания превышают европейские. Самопожирание!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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