RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна потрапила до ТОП-3
найдешевших країн для життя

Україна потрапила до ТОП-3 найдешевших країн для життя
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 08:18

Україна потрапила до ТОП-3 найдешевших країн для життя

Пропонуємо до обговорення:
За результатами дослідження Україна є найбільш доступною країною Європи.

Дивися повний текст Україна потрапила до ТОП-3 найдешевших країн для життя.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81009
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 08:18

Реально отличная новость для IT-работников и всех остальных кто зарабатывает в твердой валюте...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 08:57

Re: Україна потрапила до ТОП-3 найдешевших країн для життя

Просто серпом по причинным местам зрадофилов.))
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:06

Зарплати у дагатших країнах просто відповідають витратам. Щоб платити по 1-1,5 євро за проїзд у транспотрі, 150-250євро за кмуналку, купувати медичні страховки, бо без них ні як, палтити по 1,5-1,8 євро за бензин та 1,2-1,5 евро за дизель треба мати відпоівдну зарплату, от і все.
І якщо ми хочемо мати такі зарплати як там, то паралельо із їхнім зростанням дорожчатиме все, адже, щоб дівчинка у афінському супермаркеті отримувала 600 євро за ту ж роботу, за яку така само дівчинка у такому само київському супермаркеті отримує 6500грн треба десь їй гроші на зарплату взяти. А де взяти? Закласти у ціни, іншого шляху немає.
Наші люди трохи дивні, хочуть зарплату як там, а ціни на все як тут, а так не буває. Зростання доходів неминуче супроводжуватиметься зростанням цін, і голосуючи за тих, хто обіцяє все здешевити ви голосуєте за пласну бідність!
Через те, що у нас практично безплатний транспорт, копійчані тарифа ЖКХ, мізерні акцизи на бензин, типу "безплатна" медицина, ми живемо серед бруду, у обшарпаних будинках, ходимо і їздимо розбитими вулицями на роздовбаному транспорті, а те, що коштує це у нас дешево, дає можливість роботодавцю платити меншу зарплату.
Популісти не народ люблять, а своїх господарів і служать їм, а народ двічи в дурнях. Спершу за наші податки, дотують з бюджета низькі тарифи, транспорт, типу безплатну медиціну, і саме завдяки цьому, роботодавці отримують можливість нам менше платити!
Таким чином, голосуючи за популістів, народ голосує за власну бідність. 27 років поспіль...
andriyzhagun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 168
З нами з: 09.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:13

  SMOKE написав:Просто серпом по причинным местам зрадофилов.))


Мне кажется всё с точностью до наоборот.
Уровень доходов аборигенного населения такой низкий, что стоимость услуг и ряда местных товаров не может оторваться от столь низкого уровня доходов.
Заметьте, что все страны мечты, куда люди бегут жить и работать, находятся в ровно противоположной части этого ТОПа.
freeze
4
 
Повідомлень: 7480
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2026 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:32

Обогнали Никарагуа и Сомали! Есть чем гордится!
Остается невыясненным один загадочный вопрос: почему при мизерном уровне доходов в Украине, цены на продукты питания превышают европейские. Самопожирание! :oops:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 782
З нами з: 12.12.14
Подякував: 78 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна змогла уникнути дефолту - Порошенко
R2 » Суб 24 бер, 2018 10:29
7 302
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 08:59
ygn
Україна має намір купувати вертольоти у Франції
R2 » П'ят 23 бер, 2018 13:38
9 532
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 10:42
19yuriy91
Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу 1 ... 4, 5, 6
R2 » Нед 18 бер, 2018 18:58
59 4873
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 15:26
Волгарь
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2305)
25.03.2018 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.