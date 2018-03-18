Україна потрапила до ТОП-3 найдешевших країн для життя

Додано: Нед 25 бер, 2018 09:06

Зарплати у дагатших країнах просто відповідають витратам. Щоб платити по 1-1,5 євро за проїзд у транспотрі, 150-250євро за кмуналку, купувати медичні страховки, бо без них ні як, палтити по 1,5-1,8 євро за бензин та 1,2-1,5 евро за дизель треба мати відпоівдну зарплату, от і все.

І якщо ми хочемо мати такі зарплати як там, то паралельо із їхнім зростанням дорожчатиме все, адже, щоб дівчинка у афінському супермаркеті отримувала 600 євро за ту ж роботу, за яку така само дівчинка у такому само київському супермаркеті отримує 6500грн треба десь їй гроші на зарплату взяти. А де взяти? Закласти у ціни, іншого шляху немає.

Наші люди трохи дивні, хочуть зарплату як там, а ціни на все як тут, а так не буває. Зростання доходів неминуче супроводжуватиметься зростанням цін, і голосуючи за тих, хто обіцяє все здешевити ви голосуєте за пласну бідність!

Через те, що у нас практично безплатний транспорт, копійчані тарифа ЖКХ, мізерні акцизи на бензин, типу "безплатна" медицина, ми живемо серед бруду, у обшарпаних будинках, ходимо і їздимо розбитими вулицями на роздовбаному транспорті, а те, що коштує це у нас дешево, дає можливість роботодавцю платити меншу зарплату.

Популісти не народ люблять, а своїх господарів і служать їм, а народ двічи в дурнях. Спершу за наші податки, дотують з бюджета низькі тарифи, транспорт, типу безплатну медиціну, і саме завдяки цьому, роботодавці отримують можливість нам менше платити!

Таким чином, голосуючи за популістів, народ голосує за власну бідність. 27 років поспіль...