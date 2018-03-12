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Японський уряд ухвалив рішення активно підтримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 бер, 2018 08:31
Пропонуємо до обговорення:
Японський уряд прийняв рішення активно підтримати розробку в країні літаючих автомобілів з метою вирішення проблеми дорожніх заторів і оптимізації вантажних потоків.
Дивися повний текст Японський уряд ухвалив рішення активно підтримати розробку в країні літаючих автомобілів
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Додано: Нед 25 бер, 2018 08:31
Что за страна летающих автомобилей? И что там за разработка?
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