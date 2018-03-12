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Японський уряд ухвалив
рішення активно підтримати...

Японський уряд ухвалив рішення активно підтримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 08:31

Японський уряд ухвалив рішення активно підтримати...

Пропонуємо до обговорення:
Японський уряд прийняв рішення активно підтримати розробку в країні літаючих автомобілів з метою вирішення проблеми дорожніх заторів і оптимізації вантажних потоків.

Дивися повний текст Японський уряд ухвалив рішення активно підтримати розробку в країні літаючих автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 08:31

Что за страна летающих автомобилей? И что там за разработка?
hodkonem36
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