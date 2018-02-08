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Bloomberg: електромобілі
стануть дешевшими за бензинові

Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:01

Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові

Пропонуємо до обговорення:
Зниження вартості електромобілів відбудеться у зв'язку з падінням цін на акумулятори.

Дивися повний текст Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:01

подозреваю, что цены на аккумуляторы упадут быстрее. Скорость падения удельных цен за киловатт на литиевые аккумуляторы в Украине позволяют сделать такое предположение.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:49

Для того что бы электромобили стали экономически выгодны, нужно падение цены вдвое.
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