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Bloomberg: електромобілі
стануть дешевшими за бензинові

Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:01

Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові

Пропонуємо до обговорення:
Зниження вартості електромобілів відбудеться у зв'язку з падінням цін на акумулятори.

Дивися повний текст Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:01

подозреваю, что цены на аккумуляторы упадут быстрее. Скорость падения удельных цен за киловатт на литиевые аккумуляторы в Украине позволяют сделать такое предположение.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:49

Для того что бы электромобили стали экономически выгодны, нужно падение цены вдвое.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:40

Re: Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові

  Оранжевый-хит сезона написав:Для того что бы электромобили стали экономически выгодны, нужно падение цены вдвое.

Щоб випускати кілька мільонів електромобілів на рік, треба подвоїти видобуток літія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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