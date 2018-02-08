Зниження вартості електромобілів відбудеться у зв'язку з падінням цін на акумулятори.
Дивися повний текст Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 10:01
Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові.
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:01
подозреваю, что цены на аккумуляторы упадут быстрее. Скорость падения удельных цен за киловатт на литиевые аккумуляторы в Украине позволяют сделать такое предположение.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 25 бер, 2018 12:49
Для того что бы электромобили стали экономически выгодны, нужно падение цены вдвое.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 13:40
Re: Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові
Щоб випускати кілька мільонів електромобілів на рік, треба подвоїти видобуток літія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:20
Это не обязательно. Литий-ионным батареям всего то чуть более 20 лет. Основная работа идет по усовершенствованию аккумов.
Вот одно из направлений
"Батарея состоит из алюминиевого анода и графитового катода, погруженных в электролит и заключенных в гибкую полимерную оболочку... Плотность тока алюминиевого прототипа — 3000 Вт/кг, что более чем на порядок превосходит аналогичный показатель литий-ионных батарей".
А вот второе направление, кстати: "Изобретатель литий-ионных батарей нашел им замену"
И суперкондесаторы со счетов, думаю, тоже не стоит списывать.
10 лет - сегодня это огромный срок для развития электроники, сейчас каждый год наверное идет - за 5 в 20 веке
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:48
Таких новостей - каждый божий день до десятка, туда сейчас миллиарды вваливают. Вот только производители, менять тип аккумуляторов не сильно торопятся. Пусть сначала подешевеют, а мы пока за динамикой цен понаблюдаем...
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:57
Электромобили станут дешевле бензиновых , а кВт⋅час - дороже литра бензина. Опять не покатаешься на шару !
Додано: Нед 25 бер, 2018 16:04
Ну так это конечно, не сразу же оно будет. В 1992 году про литиевые батареи скорее всего тоже так говорили и производители ставили металл-гидридные А через 10 лет все поменялось на 180 градусов.
Тот факт, что изобретатель литий-ионных батарей сказал, что нашел им замену, все же придает этой новости весу
Додано: Нед 25 бер, 2018 16:26
Если к электомобилям добавить еще потребности для майнинга криптовалют возникает вопрос а где взять столько электричества, возобновляемых источников врядли для этого хватит. поэтому опять понадобится сжигать огромное количество углеводородов или развивать атомную энергетику - получается замкнутый круг
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 25 бер, 2018 16:36
на юг нужно переезжать, от солнечных батарей заряжаться
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