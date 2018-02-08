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Bloomberg: електромобілі
стануть дешевшими за бензинові

Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:01

Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові

Пропонуємо до обговорення:
Зниження вартості електромобілів відбудеться у зв'язку з падінням цін на акумулятори.

Дивися повний текст Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:01

подозреваю, что цены на аккумуляторы упадут быстрее. Скорость падения удельных цен за киловатт на литиевые аккумуляторы в Украине позволяют сделать такое предположение.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:49

Для того что бы электромобили стали экономически выгодны, нужно падение цены вдвое.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:40

Re: Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові

  Оранжевый-хит сезона написав:Для того что бы электромобили стали экономически выгодны, нужно падение цены вдвое.

Щоб випускати кілька мільонів електромобілів на рік, треба подвоїти видобуток літія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:20

  lapay написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Для того что бы электромобили стали экономически выгодны, нужно падение цены вдвое.

Щоб випускати кілька мільонів електромобілів на рік, треба подвоїти видобуток літія.


Это не обязательно. Литий-ионным батареям всего то чуть более 20 лет. Основная работа идет по усовершенствованию аккумов.
Вот одно из направлений https://geektimes.ru/post/248656/
"Батарея состоит из алюминиевого анода и графитового катода, погруженных в электролит и заключенных в гибкую полимерную оболочку... Плотность тока алюминиевого прототипа — 3000 Вт/кг, что более чем на порядок превосходит аналогичный показатель литий-ионных батарей".

А вот второе направление, кстати: "Изобретатель литий-ионных батарей нашел им замену"
https://hightech.fm/2017/03/02/new-battery-technology

И суперкондесаторы со счетов, думаю, тоже не стоит списывать.
10 лет - сегодня это огромный срок для развития электроники, сейчас каждый год наверное идет - за 5 в 20 веке 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:48

  EKO написав: Это не обязательно. Литий-ионным батареям всего то чуть более 20 лет. Основная работа идет по усовершенствованию аккумов. Вот одно из направлений https://geektimes.ru/post/248656/ "Батарея состоит из алюминиевого анода и графитового катода, погруженных в электролит и заключенных в гибкую полимерную оболочку... Плотность тока алюминиевого прототипа — 3000 Вт/кг, что более чем на порядок превосходит аналогичный показатель литий-ионных батарей". А вот второе направление, кстати: "Изобретатель литий-ионных батарей нашел им замену" https://hightech.fm/2017/03/02/new-battery-technology И суперкондесаторы со счетов, думаю, тоже не стоит списывать. 10 лет - сегодня это огромный срок для развития электроники, сейчас каждый год наверное идет - за 5 в 20 веке

Таких новостей - каждый божий день до десятка, туда сейчас миллиарды вваливают. Вот только производители, менять тип аккумуляторов не сильно торопятся. Пусть сначала подешевеют, а мы пока за динамикой цен понаблюдаем...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:57

Электромобили станут дешевле бензиновых , а кВт⋅час - дороже литра бензина. Опять не покатаешься на шару ! :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:04

  Radon написав:
  EKO написав: Это не обязательно. Литий-ионным батареям всего то чуть более 20 лет. Основная работа идет по усовершенствованию аккумов. Вот одно из направлений https://geektimes.ru/post/248656/ "Батарея состоит из алюминиевого анода и графитового катода, погруженных в электролит и заключенных в гибкую полимерную оболочку... Плотность тока алюминиевого прототипа — 3000 Вт/кг, что более чем на порядок превосходит аналогичный показатель литий-ионных батарей". А вот второе направление, кстати: "Изобретатель литий-ионных батарей нашел им замену" https://hightech.fm/2017/03/02/new-battery-technology И суперкондесаторы со счетов, думаю, тоже не стоит списывать. 10 лет - сегодня это огромный срок для развития электроники, сейчас каждый год наверное идет - за 5 в 20 веке

Таких новостей - каждый божий день до десятка, туда сейчас миллиарды вваливают. Вот только производители, менять тип аккумуляторов не сильно торопятся. Пусть сначала подешевеют, а мы пока за динамикой цен понаблюдаем...

Ну так это конечно, не сразу же оно будет. В 1992 году про литиевые батареи скорее всего тоже так говорили и производители ставили металл-гидридные 8) А через 10 лет все поменялось на 180 градусов.
Тот факт, что изобретатель литий-ионных батарей сказал, что нашел им замену, все же придает этой новости весу 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:26

  warlamp написав:Электромобили станут дешевле бензиновых , а кВт⋅час - дороже литра бензина. Опять не покатаешься на шару ! :mrgreen:


Если к электомобилям добавить еще потребности для майнинга криптовалют возникает вопрос а где взять столько электричества, возобновляемых источников врядли для этого хватит. поэтому опять понадобится сжигать огромное количество углеводородов или развивать атомную энергетику - получается замкнутый круг :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:36

  warlamp написав:Электромобили станут дешевле бензиновых , а кВт⋅час - дороже литра бензина. Опять не покатаешься на шару ! :mrgreen:

на юг нужно переезжать, от солнечных батарей заряжаться
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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