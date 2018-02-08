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Bloomberg: електромобілі
стануть дешевшими за бензинові

Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:05

  Оранжевый-хит сезона написав:
  warlamp написав:Электромобили станут дешевле бензиновых , а кВт⋅час - дороже литра бензина. Опять не покатаешься на шару ! :mrgreen:

на юг нужно переезжать, от солнечных батарей заряжаться

А ночью как быть ? Только не надо про ветряки - ночью тоже обычно штиль !
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:28

  lapay написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Для того что бы электромобили стали экономически выгодны, нужно падение цены вдвое.

Щоб випускати кілька мільонів електромобілів на рік, треба подвоїти видобуток літія.


В марте 2016 года Илон Маск заявил :"Чтобы производить 500 000 автомобилей в год, Tesla Motors придется скупать весь литий в мире."
Значит литий будет только дорожать, напару с киловаттом. Бензин в эпоху электрокаров наоборот - дешеветь. Значит, авто с ДВС ещё рано хоронить, на них будут ездить люди с низкими доходами.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:02

к 2030 году Вы все будете водить роскошные электромобили Но сначала метро на Троещину. Вот-вот уже, уже.
Ukrnalogi
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