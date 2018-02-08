Bloomberg: електромобілі стануть дешевшими за бензинові

А ночью как быть ? Только не надо про ветряки - ночью тоже обычно штиль !
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Додано: Нед 25 бер, 2018 18:05
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:28
В марте 2016 года Илон Маск заявил :"Чтобы производить 500 000 автомобилей в год, Tesla Motors придется скупать весь литий в мире."
Значит литий будет только дорожать, напару с киловаттом. Бензин в эпоху электрокаров наоборот - дешеветь. Значит, авто с ДВС ещё рано хоронить, на них будут ездить люди с низкими доходами.
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:02
к 2030 году Вы все будете водить роскошные электромобили Но сначала метро на Троещину. Вот-вот уже, уже.
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